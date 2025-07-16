Які нові ракети може отримати Україна та чи будуть "Томагавки": що каже експерт

Україна може отримати два нових типи ракет від США - JASSM та JASSM-ER. А от з "Томагавками" є певні складнощі.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.
"Якщо ми отримаємо "Томагавки", то американцям доведеться програмувати їх політ до цілей. Якщо JASSM, ситуація простіша. По-перше, мала дальність. По-друге, по-друге, ці системи донаведення через сканування поверхні під собою, там набагато простіша система", - сказав Романенко.
За його словами, Україна сама могла б створити такі ракети, але потрібні цифрові карти місцевості, щоб запрограмувати політ.
"Сучасна крилата ракета ж не летить просто по GPS. Поставили перешкоду GPS і все, ракета вартістю мільйон доларів, полетіла в божий світ. Десь та й впаде, як вичерпається паливо. Потрібна більш досконалі системи для цього, більш захищені системи", - пояснив експерт.
Він зазначив, що до цих систем потрібно буде ще постійно стала і достатньо повне наповнення цих систем розвідувальною інформацією та інформацією щодо рельєфу місцевості на маршруту польоті до цілі.
"Якщо цей комплекс ми отримаємо, можна говорити про "Томагавки". Тобто, якщо нема, хоч однієї складової з цього, нема сенсу говорити про "Томагавки". І взагалі, на мій погляд, "Томагавки" - це просто тому, що важко вимовляти слово JASSM. А під "Томагавками" розуміються більш прості ракети. Оці JASSM звичайні на дальність 360 км, і JASSM-ER на дальність десь 950 км. Тобто обидва ці типи, можна сказати, реально, що ми зможемо їх отримати", - додав Романенко.
Нагадаємо, днями ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет "Томагавк". Рішення може бути ухвалено пізніше.
Також Military Watch Magazine писало, що президент США Дональд Трамп може дозволити постачання Україні далекобійних ракет JASSM.
Однак вчора Трамп заявив, що не планує передавати Україні далекобійні ракети JASSM.
Крім того, Трамп оголосив про передачу Україні додаткових 17 систем Patriot.
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