Трамп розмірковує про передачу Україні "томагавків" для ударів по Москві та Петербургу, - WP

Про це пише журналіст Washington Post Девід Ігнатіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в розділі "Думки ".

Трамп пригрозив запровадити "жорсткі мита" проти Росії, якщо вона не укладе мир протягом 50 днів. Він також пообіцяв надати ракети Patriot, засоби ППО та артилерію. Вони будуть продані країнам НАТО, які потім передадуть їх Україні. Загальна сума пакета військової допомоги становить 10 млрд доларів, повідомило джерело журналіста, обізнане про угоду.

Трамп не згадав, що військова допомога може також включати дозвіл на використання нової потужної наступальної зброї. Джерело, яке брало участь в ухваленні рішення, повідомило, що це, ймовірно, включатиме дозвіл на використання 18 ракет великої дальності ATACMS, які зараз перебувають в Україні, на їхній повній дальності в 300 кілометрів.

Вони не долетять до Москви або Санкт-Петербурга, але вразять військові бази, аеродроми і склади постачання в глибині Росії, які зараз знаходяться поза досяжністю. Пакет може також включати додаткові ракети ATACMS.

Трамп також розглядав можливість відправки крилатих ракет "Томагавк" - тієї зброї, яку було запущено по іранських цілях минулого місяця,

Якщо запустити їх з території України, вони можуть вразити Москву і Санкт-Петербург, і обговорення цього питання йшло ще в п'ятницю. "Але, як мені повідомили, "Томагавки" поки що не входять до списку поставок. Їх можна буде передати пізніше, якщо Трамп захоче посилити свій вплив", пише Ігнатіус.

Рішучість Трампа чинити тиск на Путіна проявилася в розмові з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня, повідомило джерело журналіста. Трамп запитав Зеленського, чому той не вдарив по Москві. "Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю", - відповів Зеленський.

Трамп заявив, що Україні потрібно посилити тиск на Путіна, причому не тільки на Москву, а й на Санкт-Петербург, пише автор WP.

Зміна підходу Трампа

Спочатку Трамп думав, що буде легко переконати свого друга Володимира Путіна припинити війну, пояснив він у понеділок. "Мені здавалося, що ми досягли угоди приблизно чотири рази". Але врешті-решт він усвідомив, що єдиний спосіб змусити Путіна укласти мир - це значно збільшити ціну продовження конфлікту.

"Я не хочу сказати, що він убивця, але він жорсткий хлопець", - заявив Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами джерела, знайомого з обговореннями в адміністрації, Трамп вирішив загострити ситуацію з трьох причин. По-перше, він вважав, що Путін виявляє до нього неповагу, зображуючи готовність до миру, але ігноруючи заклик президента США до припинення вогню.

По-друге, він бачив ефективність військової могутності США у використанні бомбардувальників B-2 і ракет "Томагавк" проти Ірану.

І, по-третє, він вважав, що Путін піде на переговори тільки під загрозою застосування більшої сили. "Як люблять говорити росіяни, Трамп вирішив "загострити ситуацію заради деескалації"", - зазначає автор.