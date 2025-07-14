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Трамп розглядає передачу Україні далекобійних ракет JASSM, - ЗМІ

Вашингтон, Понеділок 14 липня 2025 16:03
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Трамп розглядає передачу Україні далекобійних ракет JASSM, - ЗМІ Ілюстративне фото: Україна може отримати ракети JASSM (wikimedia.org)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп може дозволити постачання Україні далекобійних ракет JASSM. Така можливість розглядається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Watch Magazine.

Інформацію про те, що Трамп розглядає можливість передачі Україні таких ракет, виданню розкрило неназване джерело.

Military Watch Magazine уточнює, що чутки про можливе постачання JASSM з'явилася на тлі тверджень ще двох неназваних джерел, що у Вашингтоні розглядають можливість відправки неназваного класу ракет великої дальності, здатних вражати цілі в глибині Росії.

Очікується, що ракети JASSM можуть посилити українські F-16, оскільки вони послужать носіями. При цьому пуски можна буде здійснювати глибоко за лінією фронту.

Ракети JASSM

Американські ракети JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - це високоточні крилаті ракети великої дальності, призначені для ураження добре захищених наземних цілей, не входячи в зону дії ворожої ППО.

Вони запускаються з винищувачів і бомбардувальників, зокрема F-16, F-15, B-1B, B-2 та інших, і здатні точно вражати цілі на відстані до 370 км (у стандартній версії) і понад 900 км - у модифікації JASSM-ER.

JASSM оснащені малопомітним корпусом і системою наведення, яка поєднує GPS та інфрачервоне наведення. Завдяки цьому ракета може ефективно обходити системи ППО і наносити удари по укріплених об'єктах, таких як штаби, склади боєприпасів, аеродроми або радари.

До слова, чутки про плани США передати Україні ракети JASSM ЗМІ з посиланням на власні джерела поширювали ще в серпні минулого року, коли американським президентом був Джо Байден. Але Україна так і не отримала таке озброєння.

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