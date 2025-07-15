ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп озвучив остаточне рішення щодо JASSM для України

Вівторок 15 липня 2025 21:00
UA EN RU
Трамп озвучив остаточне рішення щодо JASSM для України Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не планує передавати Україні далекобійні ракети JASSM.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, він не вважає поставлений Росії "дедлайн" для досягнення угоди щодо війни в Україні в 50 днів "занадто довгим".

Трамп також підкреслив, що президент України Володимир Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві.

"Я ні на чиєму боці, я хочу зупинити вбивства", – зазначив президент США.

Ракети JASSM

Американські ракети JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - це високоточна крилата зброя великої дальності, призначена для ураження добре захищених наземних цілей без необхідності входити в зону дії ворожої ППО.

Їх запускають з винищувачів і стратегічних бомбардувальників, таких як F-16, F-15, B-1B, B-2 та інші. Стандартна версія ракети має дальність до 370 км, а удосконалена модифікація JASSM-ER здатна вражати цілі на відстані понад 900 км.

JASSM оснащена малопомітним корпусом і навігаційною системою, що поєднує GPS і інфрачервоне наведення. Це забезпечує високоточне ураження укріплених об’єктів - штабів, складів боєприпасів, аеродромів або радарів - із мінімальним ризиком бути перехопленою.

Нагадаємо, чутки про плани США передати Україні ракети JASSM ЗМІ з посиланням на власні джерела поширювали ще в серпні минулого року, коли американським президентом був Джо Байден. Але Україна так і не отримала таке озброєння.

Вчора ж Military Watch Magazine писало, що президент США Дональд Трамп може дозволити постачання Україні далекобійних ракет JASSM.

Детально про те, що це за ракети, і чим вони можуть загрожувати Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї