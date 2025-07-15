Трамп озвучив остаточне рішення щодо JASSM для України

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не планує передавати Україні далекобійні ракети JASSM.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, він не вважає поставлений Росії "дедлайн" для досягнення угоди щодо війни в Україні в 50 днів "занадто довгим".

Трамп також підкреслив, що президент України Володимир Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві.

"Я ні на чиєму боці, я хочу зупинити вбивства", – зазначив президент США.

Ракети JASSM

Американські ракети JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - це високоточна крилата зброя великої дальності, призначена для ураження добре захищених наземних цілей без необхідності входити в зону дії ворожої ППО.

Їх запускають з винищувачів і стратегічних бомбардувальників, таких як F-16, F-15, B-1B, B-2 та інші. Стандартна версія ракети має дальність до 370 км, а удосконалена модифікація JASSM-ER здатна вражати цілі на відстані понад 900 км.

JASSM оснащена малопомітним корпусом і навігаційною системою, що поєднує GPS і інфрачервоне наведення. Це забезпечує високоточне ураження укріплених об’єктів - штабів, складів боєприпасів, аеродромів або радарів - із мінімальним ризиком бути перехопленою.