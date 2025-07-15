Трамп озвучив остаточне рішення щодо JASSM для України
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не планує передавати Україні далекобійні ракети JASSM.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спілкування з журналістами.
За його словами, він не вважає поставлений Росії "дедлайн" для досягнення угоди щодо війни в Україні в 50 днів "занадто довгим".
Трамп також підкреслив, що президент України Володимир Зеленський не повинен завдавати ударів по Москві.
"Я ні на чиєму боці, я хочу зупинити вбивства", – зазначив президент США.
Ракети JASSM
Американські ракети JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - це високоточна крилата зброя великої дальності, призначена для ураження добре захищених наземних цілей без необхідності входити в зону дії ворожої ППО.
Їх запускають з винищувачів і стратегічних бомбардувальників, таких як F-16, F-15, B-1B, B-2 та інші. Стандартна версія ракети має дальність до 370 км, а удосконалена модифікація JASSM-ER здатна вражати цілі на відстані понад 900 км.
JASSM оснащена малопомітним корпусом і навігаційною системою, що поєднує GPS і інфрачервоне наведення. Це забезпечує високоточне ураження укріплених об’єктів - штабів, складів боєприпасів, аеродромів або радарів - із мінімальним ризиком бути перехопленою.
Нагадаємо, чутки про плани США передати Україні ракети JASSM ЗМІ з посиланням на власні джерела поширювали ще в серпні минулого року, коли американським президентом був Джо Байден. Але Україна так і не отримала таке озброєння.
Вчора ж Military Watch Magazine писало, що президент США Дональд Трамп може дозволити постачання Україні далекобійних ракет JASSM.
Детально про те, що це за ракети, і чим вони можуть загрожувати Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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