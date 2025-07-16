Какие новые ракеты может получить Украина и будут ли "Томагавки": что говорит эксперт

Украина может получить два новых типа ракет от США - JASSM и JASSM-ER. А вот с "Томагавками" есть определенные сложности.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.
"Если мы получим "Томагавки", то американцам придется программировать их полет к целям. Если JASSM, ситуация проще. Во-первых, малая дальность. Во-вторых, во-вторых, эти системы донаведения через сканирование поверхности под собой, там гораздо проще система", - сказал Романенко.
По его словам, Украина сама могла бы создать такие ракеты, но нужны цифровые карты местности, чтобы запрограммировать полет.
"Современная крылатая ракета же не летит просто по GPS. Поставили помеху GPS и все, ракета стоимостью миллион долларов, полетела в божий мир. Где-то да и упадет, как иссякнет топливо. Нужна более совершенные системы для этого, более защищенные системы", - пояснил эксперт.
Он отметил, что к этим системам нужно будет еще постоянно ставшее и достаточно полное наполнение этих систем разведывательной информацией и информацией о рельефе местности на маршруте полета к цели.
"Если этот комплекс мы получим, можно говорить о "Томагавках". То есть, если нет, хоть одной составляющей из этого, нет смысла говорить о "Томагавках". И вообще, на мой взгляд, "Томагавки" - это просто потому, что трудно произносить слово JASSM. А под "Томагавками" понимаются более простые ракеты. Эти JASSM обычные на дальность 360 км, и JASSM-ER на дальность где-то 950 км. То есть оба эти типа, можно сказать, реально, что мы сможем их получить", - добавил Романенко.
Напомним, на днях СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет "Томагавк". Решение может быть принято позже.
Также Military Watch Magazine писало, что президент США Дональд Трамп может разрешить поставки Украине дальнобойных ракет JASSM.
Однако вчера Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты JASSM.
Кроме того, Трамп объявил о передаче Украине дополнительных 17 систем Patriot.
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