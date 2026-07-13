Які елементи Patriot можуть робити в Україні та скільки часу на це потрібно

Повний цикл виробництва зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні наразі є малореалістичним, тому потрібен поетапний сценарій із поступовим поглиблення локалізації.
Про це виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко заявив у коментарі РБК-Україна для матеріалу "Трамп дозволив Україні виробляти ракети Patriot: що для цього потрібно та які терміни".
Поетапний сценарій та збірка ракет
За словами Федірка, комплекс Patriot складається з багатьох складних елементів: радара, пунктів управління, пускових установок, засобів зв’язку, програмного забезпечення та кількох типів ракет. Створення всієї системи з нуля вимагало б доступу до надкритичних технологій та сертифікації десятків ліній.
Тому на початковому етапі Україна рухатиметься за більш реалістичним планом:
Ігор Федірко наголосив, що ракети сімейства PAC-2 (виробник Raytheon) та PAC-3 (продукт Lockheed Martin) мають абсолютно різні ланцюги постачання. Через це отримання ліцензії на один тип ракет не дозволить автоматично збирати інший, тому на старті йтиметься лише про один конкретний тип перехоплювача.
Реальні терміни запуску ліній
Політичне рішення про ліцензію є лише першим кроком, після якого необхідно укласти міжурядові угоди, провести аудит заводів, підготувати обладнання та навчити персонал, каже Федірко. За максимально сприятливих умов терміни освоєння процесів виглядатимуть так:
"Для порівняння, рішення про розширення виробництва ракет GEM-T у Німеччині оформили у 2024 році, будівництво підприємства тривало близько двох років, а перші постачання запланували на кінець 2026-го - початок 2027 року. І це в країні, яка десятиліттями працює з цими системами. Тому не варто очікувати, що ліцензія дозволить Україні вже за кілька місяців самостійно випускати ракети. Проте цей процес дасть нам довгострокову спроможність, якої немає навіть у багатьох країн НАТО", - зазначив Федірко.
Ігор Федірко з Української Ради зброярів також вважає, що майбутнє виробництво Patriot в Україні стане однією з основних цілей для атак Росії, але оборонна промисловість уже має досвід роботи в умовах постійних ракетних ударів. Нагадаємо, що у липні президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що США дозволять Україні виробляти Patriot.