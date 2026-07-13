Какие элементы Patriot могут делать в Украине и сколько времени на это нужно

Полный цикл производства зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине пока малореалистичен, поэтому необходим поэтапный сценарий с постепенным углублением локализации.
Об этом исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко заявил в комментарии РБК-Украина для материала "Трамп позволил Украине производить ракеты Patriot: что для этого нужно и какие сроки".
Поэтапный сценарий и сборка ракет
По словам Федорко, комплекс Patriot состоит из многих сложных элементов: радара, пунктов управления, пусковых установок, средств связи, программного обеспечения и нескольких типов ракет. Создание всей системы с нуля потребовало бы доступа к сверхкритическим технологиям и сертификации десятков линий.
Поэтому на начальном этапе Украина будет двигаться по более реалистичному плану:
Игорь Федирко подчеркнул, что ракеты семейства PAC-2 (производитель Raytheon) и PAC-3 (продукт Lockheed Martin) имеют совершенно разные цепи поставок. Поэтому получение лицензии на один тип ракет не позволит автоматически собирать другой, поэтому на старте речь пойдет только об одном конкретном типе перехватчика.
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Реальные сроки запуска линий
Политическое решение о лицензии является лишь первым шагом, после которого необходимо заключить межправительственные соглашения, провести аудит заводов, подготовить оборудование и обучить персонал, говорит Федирко. При максимально благоприятных условиях сроки освоения процессов будут выглядеть так:
"Для сравнения, решение о расширении производства ракет GEM-T в Германии оформили в 2024 году, строительство предприятия длилось около двух лет, а первые поставки запланировали на конец 2026-го - начало 2027 года. И это в стране, которая десятилетиями работает с этими системами. Поэтому не стоит ожидать, что лицензия позволит Украине. долгосрочную способность, которой нет даже у многих стран НАТО", – отметил Федирко.
Игорь Федирко из Украинского Совета оружейников также считает, что будущее производство Patriot в Украине станет одной из основных целей для атак России, но у оборонной промышленности уже есть опыт работы в условиях постоянных ракетных ударов. Напомним, что в июле президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США разрешат Украине производить Patriot.