Какие элементы Patriot могут делать в Украине и сколько времени на это нужно

Поэтапный сценарий и сборка ракет

По словам Федорко, комплекс Patriot состоит из многих сложных элементов: радара, пунктов управления, пусковых установок, средств связи, программного обеспечения и нескольких типов ракет. Создание всей системы с нуля потребовало бы доступа к сверхкритическим технологиям и сертификации десятков линий.

Поэтому на начальном этапе Украина будет двигаться по более реалистичному плану:

Первый шаг: обслуживание, ремонт и изготовление отдельных несложных компонентов, контейнеров и оборудования.

обслуживание, ремонт и изготовление отдельных несложных компонентов, контейнеров и оборудования. Второй шаг: финальная сборка и испытание ракет-перехватчиков с использованием импортируемых узлов.

финальная сборка и испытание ракет-перехватчиков с использованием импортируемых узлов. Третий шаг: постепенное углубление локализации и увеличение доли собственного производства деталей.

Игорь Федирко подчеркнул, что ракеты семейства PAC-2 (производитель Raytheon) и PAC-3 (продукт Lockheed Martin) имеют совершенно разные цепи поставок. Поэтому получение лицензии на один тип ракет не позволит автоматически собирать другой, поэтому на старте речь пойдет только об одном конкретном типе перехватчика.

Реальные сроки запуска линий

Политическое решение о лицензии является лишь первым шагом, после которого необходимо заключить межправительственные соглашения, провести аудит заводов, подготовить оборудование и обучить персонал, говорит Федирко. При максимально благоприятных условиях сроки освоения процессов будут выглядеть так:

1–2 года понадобится для запуска отдельных операций, ремонта или сборки ракет из готовых импортируемых модулей;

понадобится для запуска отдельных операций, ремонта или сборки ракет из готовых импортируемых модулей; 2-3 года необходимо для выхода на стабильное серийное производство;

необходимо для выхода на стабильное серийное производство; 4–7 лет будет продолжаться переход к глубокой локализации, которая включает в себя изготовление значительной части компонентов внутри Украины.

"Для сравнения, решение о расширении производства ракет GEM-T в Германии оформили в 2024 году, строительство предприятия длилось около двух лет, а первые поставки запланировали на конец 2026-го - начало 2027 года. И это в стране, которая десятилетиями работает с этими системами. Поэтому не стоит ожидать, что лицензия позволит Украине. долгосрочную способность, которой нет даже у многих стран НАТО", – отметил Федирко.