Які джинси стануть хітом сезону: стильні приклади від Раміни
Широкі джинси з високою талією та об'ємним кроєм впевнено утримують позиції головного денім-тренду зими 2025-2026. Інтерв'юерка і блогерка Раміна Есхакзай показала кілька стильних образів, що демонструють, як носити такі моделі в повсякденних "луках".
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.
Широкі джинси як база зимового гардероба
У своїх образах Раміна показує, як інтегрувати денім у повсякденний стиль так, щоб він мав не тільки модний, а й універсальний вигляд.
Ці джинси легко поєднуються з теплим верхом, акцентними аксесуарами та багатошаровістю, яка залишається ключовою тенденцією холодного сезону.
Образ 1: Теплий кежуал для холодної погоди
У першому варіанті Раміна робить ставку на комфорт і практичність. Світлі широкі джинси з високою посадкою стають основою образу, а теплий пуховик і лаконічний трикотажний верх формують щоденний гармонійний лук.
Раміна (скриншот)
Розкльошені джинси вона поєднує з трендовими чобітьми-"козаками", а також чорним базовим пуховиком. Додані коричневі акценти - ремінь і кардиган на ґудзиках - роблять стилізацію більш виразною.
Раміна показала, як носити джинси кльош (скриншот)
Образ 2: Смілива стилізація з акцентом на денім
Другий образ набагато сміливіший і передає міську розслабленість. Екстраширокі джинси незвичайного крою з подвійним поясом стають центральним елементом аутфіта. Вони надають силуету динаміки й створюють ефект подовження ніг.
Раміна показала модні джинси на зиму (скриншот)
Поєднання джинсів з бордовим трикотажем і об'ємною шкіряною курткою створює контрастну, дещо бунтарську стилістику. Завершує образ елегантна сумка та взуття із замші на трендових підборах-"чарочці".
Раміна задає тренди (скриншот)
"Луки" Раміни Есхакзай показують, що саме широкі джинси залишаться головною денім-тенденцією сезону.
Вони дають змогу створювати універсальні, теплі та стильні образи для будь-яких умов - від щоденного кежуалу до сміливих міських експериментів.
Головна ідея сезону проста: об'ємний крій, багатошаровість і продумані акценти здатні зробити навіть базовий денім максимально виразним.
Вас також може зацікавити
- Анастасія Цимбалару показала, як виглядають наймодніші чоботи на зиму
- Pantone назвав головний колір 2026 року
- Як носити головний колір 2026 року - білий Cloud Dancer.