Pantone назвав головний колір 2026 року - білий Cloud Dancer: чому його вибрали
Інститут кольору Pantone визначив головний відтінок 2026 року - PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Це перший випадок за 26 років, коли "кольором року" стає білий відтінок.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Pantone.
Головний колір 2026 року
У Pantone описують Cloud Dancer як "вишуканий нейтральний білий", що має ефект заспокоєння й умиротворення. У повідомленні зазначається, що його легка, повітряна присутність нагадує шепіт тиші у світі, переповненому шумом.
За задумом аналітиків Pantone, цей відтінок символізує прагнення суспільства до внутрішнього балансу та переосмислення цінності тиші.
"Хвилястий білий, сповнений спокоєм, запрошує до справжнього розслаблення та зосередженості, дає змогу творчості дихати", - йдеться в описі.
В інституті додають, що він коливається між легкістю та ефірністю, пропонуючи відчуття оновлення та простору для натхнення.
Як Pantone вибирає колір року
У Pantone пояснюють, що вибір кольору року - результат комплексного аналізу світових трендів і культурних процесів. Експерти інституту вивчають модні колекції, тенденції в дизайні, мистецтві, технологіях та інтер'єрах.
Окрема увага приділяється тому, як змінюються суспільні настрої і які емоції домінують у культурному контексті.
Фахівці також аналізують використання кольору в медіа, рекламі, кіно і цифровому контенті, співпрацюючи з дизайнерами, архітекторами й виробниками по всьому світу.
Після узагальнення даних та експертного оцінювання Pantone вибирає колір, який найточніше відображає дух часу та очікування суспільства. Він впливає на моду, інтер'єри, графічний дизайн та інші креативні індустрії.
Яким буде головний колір 2026 року (колаж: РБК-Україна)
Що вибирали раніше
Pantone вибирає колір року з 1999-го, і кожен відтінок відображає культурні настрої наступного сезону.
- 2025 рік - PANTONE 17-1230 Mocha Mousse. Теплий насичений коричневий, що викликає асоціацію з кавою і шоколадом. Він символізує комфорт, гармонію та насолоду простими, але вишуканими радощами. За словами представників Pantone, Mocha Mousse поєднує простоту, класику та розкіш.
- 2024 рік - PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. М'який персиковий відтінок, що підкреслює тепло, турботу і прагнення до єдності. У Pantone зазначали, що він "збагачує розум, тіло та серце" і приносить відчуття ніжності та взаєморозуміння.
- 2023 рік - PANTONE 18-1750 Viva Magenta. Динамічний малиново-червоний відтінок, що поєднує теплі та холодні тони. У Pantone описують його як "нетрадиційний червоний для нетрадиційного часу".
