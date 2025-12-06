Какие джинсы станут хитом сезона: стильные примеры от Рамины
Широкие джинсы с высокой талией и объемным кроем уверенно удерживают позиции главного деним-тренда зимы 2025-2026. Интервьюер и блогерша Рамина Эсхакзай показала несколько стильных образов, демонстрирующих, как носить такие модели в повседневных "луках".
Широкие джинсы как база зимнего гардероба
В своих образах Рамина показывает, как интегрировать деним в обыденный стиль так, чтобы он выглядел не только модно, но и универсально.
Эти джинсы легко сочетаются с теплым верхом, акцентными аксессуарами и многослойностью, которая остается ключевой тенденцией холодного сезона.
Образ 1: Теплый кэжуал для холодной погоды
В первом варианте Рамина делает ставку на комфорт и практичность. Светлые широкие джинсы с высокой посадкой становятся основой образа, а теплый пуховик и лаконичный трикотажный верх формируют ежедневный гармоничный лук.
Расклешенные джинсы она сочетает с трендовысм сапогами-"козаками", а также черным базовым пуховиком. Добавленные коричневые акценты - ремень и кардиган на пуговицах - делают стилизацию более выразительной.
Образ 2: Смелая стилизация с акцентом на деним
Второй образ гораздо смелее и передает городскую расслабленность. Экстраширокие джинсы необычного кроя с двойным поясом становятся центральным элементом аутфита. Они придают силуэту динамики и создают эффект удлинения ног.
Сочетание джинсов с бордовым трикотажем и объемной кожаной курткой создает контрастную, несколько бунтарскую стилистику. Завершает образ элегантная сумка и обувь из замши на трендовом каблуке-"рюмочке".
"Луки" Рамины Эсхакзай показывают, что именно широкие джинсы останутся главной деним-тенденцией сезона.
Они позволяют создавать универсальные, теплые и стильные образы для любых условий - от ежедневного кэжуала до смелых городских экспериментов.
Главная идея сезона проста: объемный крой, многослойность и продуманные акценты способны сделать даже базовый деним максимально выразительным.
