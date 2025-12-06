ua en ru
Какие джинсы станут хитом сезона: стильные примеры от Рамины

Суббота 06 декабря 2025 15:14
Какие джинсы станут хитом сезона: стильные примеры от Рамины Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Катерина Собкова

Широкие джинсы с высокой талией и объемным кроем уверенно удерживают позиции главного деним-тренда зимы 2025-2026. Интервьюер и блогерша Рамина Эсхакзай показала несколько стильных образов, демонстрирующих, как носить такие модели в повседневных "луках".

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Широкие джинсы как база зимнего гардероба

В своих образах Рамина показывает, как интегрировать деним в обыденный стиль так, чтобы он выглядел не только модно, но и универсально.

Эти джинсы легко сочетаются с теплым верхом, акцентными аксессуарами и многослойностью, которая остается ключевой тенденцией холодного сезона.

Образ 1: Теплый кэжуал для холодной погоды

В первом варианте Рамина делает ставку на комфорт и практичность. Светлые широкие джинсы с высокой посадкой становятся основой образа, а теплый пуховик и лаконичный трикотажный верх формируют ежедневный гармоничный лук.

Какие джинсы станут хитом сезона: стильные примеры от РаминыРамина (скриншот)

Расклешенные джинсы она сочетает с трендовысм сапогами-"козаками", а также черным базовым пуховиком. Добавленные коричневые акценты - ремень и кардиган на пуговицах - делают стилизацию более выразительной.

Какие джинсы станут хитом сезона: стильные примеры от РаминыРамина показала, как носить джинсы клеш (скриншот)

Образ 2: Смелая стилизация с акцентом на деним

Второй образ гораздо смелее и передает городскую расслабленность. Экстраширокие джинсы необычного кроя с двойным поясом становятся центральным элементом аутфита. Они придают силуэту динамики и создают эффект удлинения ног.

Какие джинсы станут хитом сезона: стильные примеры от РаминыРамина показала модные джинсы на зиму (скриншот)

Сочетание джинсов с бордовым трикотажем и объемной кожаной курткой создает контрастную, несколько бунтарскую стилистику. Завершает образ элегантная сумка и обувь из замши на трендовом каблуке-"рюмочке".

Какие джинсы станут хитом сезона: стильные примеры от РаминыРамина задает тренды (скриншот)

"Луки" Рамины Эсхакзай показывают, что именно широкие джинсы останутся главной деним-тенденцией сезона.

Они позволяют создавать универсальные, теплые и стильные образы для любых условий - от ежедневного кэжуала до смелых городских экспериментов.

Главная идея сезона проста: объемный крой, многослойность и продуманные акценты способны сделать даже базовый деним максимально выразительным.

