Як виглядають наймодніші чоботи на зиму: стильний "лук" Анастасії Цимбалару

П'ятниця 05 грудня 2025 07:15
Як виглядають наймодніші чоботи на зиму: стильний "лук" Анастасії Цимбалару Анастасія Цимбалару (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Анастасія Цимбалару продемонструвала ідеальний зимовий образ із масивними чоботами, які цього сезону стали головним трендом. Її образ поєднує в собі комфорт, стиль і актуальні модні акценти.

Детальніше про новий образ Цимбалару розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала актриса

Основа образу: мілітарі-шик у сучасному виконанні

Анастасія обрала монохромну палітру, яка залишається актуальною вже декілька сезонів.

Центральним акцентом став довгий об'ємний тренч глибокого оливкового відтінку. Такий крій не тільки захищає від холоду, а й надає образу структури.

Як виглядають наймодніші чоботи на зиму: стильний &quot;лук&quot; Анастасії ЦимбаларуЯкі чоботи в моді (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Під тренчем помітна трикотажна сукня глибокого бордового або винного відтінку, яка гармонійно поєднується із зеленою палітрою верхнього одягу. Контрастні кольори створюють візуальний баланс і роблять образ більш динамічним і виразним.

У більш прохолодні зимові дні тренч можна замінити довгим пуховиком або пальто.

Як виглядають наймодніші чоботи на зиму: стильний &quot;лук&quot; Анастасії ЦимбаларуАнастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Акцент на взутті: масивні чоботи як тренд сезону

Особливу увагу в луці привертає взуття. Анастасія обрала високі чоботи з масивною підошвою, які залишаються в тренді вже кілька сезонів поспіль. Такі моделі поєднують практичність і стиль, відповідаючи актуальному напрямку на грубе, утилітарне взуття.

Як виглядають наймодніші чоботи на зиму: стильний &quot;лук&quot; Анастасії ЦимбаларуЦимбалару показала стильний образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Чоботи виконані в стриманому коричнево-сірому відтінку, що підтримує природну палітру образу. Матова текстура і чіткий силует підкреслюють упевненість і динамічність стилю.

Завдяки високій довжині, взуття гармонійно поєднується з коротким низом, візуально подовжуючи ноги та створюючи контраст між масивним взуттям і жіночним силуетом.

Як виглядають наймодніші чоботи на зиму: стильний &quot;лук&quot; Анастасії ЦимбаларуЦимбалару задає тренди (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Стилізація та акценти

Образ Анастасії поєднує в собі елементи класики й сучасного утилітарного стилю. Довгий тренч і масивні чоботи створюють відчуття "модного бойового комплекту", який залишається жіночним завдяки короткому низу і багатошаровим текстурам.

Цей підхід показує, як можна адаптувати класичну класику до холодного сезону, зберігаючи актуальні тренди та комфорт.

Як виглядають наймодніші чоботи на зиму: стильний &quot;лук&quot; Анастасії ЦимбаларуАнастасія Цимбалару показала модний образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Лук Анастасії Цимбалару - ідеальний приклад стилю, який модні експерти називають "утилітарний шик". Він підкреслює природність і комфорт, але завдяки масивним чоботам і ретельній стилізації тренча має сучасний і гострий вигляд.

Акторка демонструє, як можна поєднувати класичні елементи гардероба з трендовими акцентами, створюючи образ, який відповідає актуальним модним правилам і залишається практичним для повсякденного життя.

Як виглядають наймодніші чоботи на зиму: стильний &quot;лук&quot; Анастасії ЦимбаларуЦимбалару показала, як носити високі чоботи (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

