Які документи українців у "Дії" першими визнає ЄС: оцінка Мінцифри

Які документи тестують

Наразі в межах інтеграції з European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) тестують чотири документи:

електронне посвідчення водія

цифрова довідка про місце проживання

картка платника податків

електронне посвідчення ідентифікаційних даних

Для користувачів процес виглядатиме як проста активація міжнародних документів у застосунку.

Який документ може стати першим

У Мінцифри вважають, що саме цифрове посвідчення водія має найбільше шансів першим отримати визнання в Євросоюзі.

Читайте також: ЄС може змінити правила захисту для частини українських чоловіків

"Саме цифрове посвідчення водія, на мою думку, є чудовим кандидатом для найшвидшого запуску на території ЄС. Це зумовлено наявністю міжнародних стандартів, величезним запитом від водіїв та високою популярністю цього відпрацьованого сервісу в Україні", - зазначила Валерія Коваль.

Паралельно ведеться робота над тим, щоб український електронний підпис визнавали в усіх країнах ЄС. У перспективі розглядають подібні "довірчі колаборації" і з іншими країнами світу.