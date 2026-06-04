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Які документи українців у "Дії" першими визнає ЄС: оцінка Мінцифри

13:39 04.06.2026 Чт
2 хв
Вже говорять про чотири документи, які можуть визнати в ЄС
aimg Олена Чупровська aimg Дмитро Левицький
Фото: Україна перша серед сусідів ЄС долучилась до єдиного цифрового гаманця Європи (Getty Images)

Україна стала першою країною поза ЄС, що долучилась до єдиного цифрового гаманця Європи - і вже тестує чотири документи для визнання за кордоном.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Які документи тестують

Наразі в межах інтеграції з European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) тестують чотири документи:

  • електронне посвідчення водія
  • цифрова довідка про місце проживання
  • картка платника податків
  • електронне посвідчення ідентифікаційних даних

Для користувачів процес виглядатиме як проста активація міжнародних документів у застосунку.

Який документ може стати першим

У Мінцифри вважають, що саме цифрове посвідчення водія має найбільше шансів першим отримати визнання в Євросоюзі.

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"Саме цифрове посвідчення водія, на мою думку, є чудовим кандидатом для найшвидшого запуску на території ЄС. Це зумовлено наявністю міжнародних стандартів, величезним запитом від водіїв та високою популярністю цього відпрацьованого сервісу в Україні", - зазначила Валерія Коваль.

Паралельно ведеться робота над тим, щоб український електронний підпис визнавали в усіх країнах ЄС. У перспективі розглядають подібні "довірчі колаборації" і з іншими країнами світу.

Нагадаємо, у "Дії" незабаром з'явиться можливість розлучитись онлайн - РБК-Україна повідомляло, коли саме запрацює цей сервіс.

Тим часом стало відомо, чи зміняться правила для українських чоловіків за кордоном.

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