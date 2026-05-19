ЄС може змінити правила захисту для частини українських чоловіків

У ЄС вважають суперечливим те, що частина військовозобов’язаних українців після виїзду автоматично отримує тимчасовий захист у країнах Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю спеціальної представниці з питань українців у ЄС Ільви Йоханссон для Deutsche Welle.

Наразі у країнах Європейського Союзу тривають дискусії щодо можливих обмежень для українських чоловіків призовного віку, які перебувають у ЄС під тимчасовим захистом.

За словами Йоханссон , держави-члени ЄС наразі лише обговорюють це питання і спільного рішення поки немає.

"На мою особисту думку, не зовсім логічно виглядає те, що багато військовозобов'язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну, щойно перетинають кордон, можливо, навіть нелегально, одразу отримують тимчасовий захист", - пояснила вона.

Йоханссон також заявила, що вважає такий підхід "суперечливим сигналом" для України, оскільки ЄС одночасно підтримує Київ у війні проти Росії, зокрема й військовим шляхом.

"Тому, на мою думку, є сенс запроваджувати певні винятки, але це питання ще не погоджене. Тож, подивимося. Проте, якщо якісь обмеження і будуть запроваджені, думаю, вони будуть дуже незначними", - запевнила вона.