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Чи змінять правила для українських чоловіків у ЄС: з'явилася нова заява

10:39 04.06.2026 Чт
2 хв
У ЄС є декілька ідей
aimg Тетяна Степанова
Чи змінять правила для українських чоловіків у ЄС: з'явилася нова заява Фото: міністр внутрішніх справ з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес (x.com/NickAIoannides)
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Наразі є багато ідей щодо майбутнього притулку українським біженцям, які будуть обговорюватися на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ. Але поки що ухвалення якихось рішень не передбачається.

Як передає РБК-Україна, про це по прибуттю на засідання Ради ЄС з внутрішніх справ журналістам повідомив заступник міністра внутрішніх справ з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес.

Відповідаючи на запитання, чи будуть виключені з категорії осіб, які мають право отримати тимчасовий притулок в країнах ЄС, чоловіки призовного віку, Іоаннідес сказав, що є кілька ідей.

"Ми ще не прийняли жодного рішення, і саме тому ми тут сьогодні, щоб обговорити різні погляди. Знову ж таки, жодних рішень не буде прийнято, але принаймні держави-члени висловлять свою думку, і ми побачимо, як це буде рухатися далі", - заначив він.

Коментуючи можливість запровадити критерієм надання притулку географічне розмежування, як це практикує Швейцарія, Іоаннідес повідомив, що і "це питання ми поставили на порядок денний, щоб вислухати держави, щоб вони обмінялися думками та ідеями, щоб дати рекомендації Єврокомісії щодо документа, який вони публікують".

"Тож, можливо, це одна з ідей, і ми хотіли б послухати й інші країни", - додав заступник міністра Кіпру.

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Що чекає на українських чоловіків у ЄС?

Нагадаємо, Євросоюз планує подовжити тимчасовий захист для українських біженців після березня 2027 року. Однак для чоловіків мобілізаційного віку можуть запровадити обмеження.

Водночас у Єврокомісії наголосили, що ймовірні нові правила не зачеплять тих українців, які вже отримали статус тимчасового захисту.

Таким чином, за даними Євростату, понад 1,5 мільйона українських чоловіків-біженців, які вже перебувають у країнах ЄС, не втратять свій статус.

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