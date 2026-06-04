Чи змінять правила для українських чоловіків у ЄС: з'явилася нова заява
Наразі є багато ідей щодо майбутнього притулку українським біженцям, які будуть обговорюватися на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ. Але поки що ухвалення якихось рішень не передбачається.
Як передає РБК-Україна, про це по прибуттю на засідання Ради ЄС з внутрішніх справ журналістам повідомив заступник міністра внутрішніх справ з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес.
Відповідаючи на запитання, чи будуть виключені з категорії осіб, які мають право отримати тимчасовий притулок в країнах ЄС, чоловіки призовного віку, Іоаннідес сказав, що є кілька ідей.
"Ми ще не прийняли жодного рішення, і саме тому ми тут сьогодні, щоб обговорити різні погляди. Знову ж таки, жодних рішень не буде прийнято, але принаймні держави-члени висловлять свою думку, і ми побачимо, як це буде рухатися далі", - заначив він.
Коментуючи можливість запровадити критерієм надання притулку географічне розмежування, як це практикує Швейцарія, Іоаннідес повідомив, що і "це питання ми поставили на порядок денний, щоб вислухати держави, щоб вони обмінялися думками та ідеями, щоб дати рекомендації Єврокомісії щодо документа, який вони публікують".
"Тож, можливо, це одна з ідей, і ми хотіли б послухати й інші країни", - додав заступник міністра Кіпру.
Що чекає на українських чоловіків у ЄС?
Нагадаємо, Євросоюз планує подовжити тимчасовий захист для українських біженців після березня 2027 року. Однак для чоловіків мобілізаційного віку можуть запровадити обмеження.
Водночас у Єврокомісії наголосили, що ймовірні нові правила не зачеплять тих українців, які вже отримали статус тимчасового захисту.
Таким чином, за даними Євростату, понад 1,5 мільйона українських чоловіків-біженців, які вже перебувають у країнах ЄС, не втратять свій статус.