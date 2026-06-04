Чи змінять правила для українських чоловіків у ЄС: з'явилася нова заява

Наразі є багато ідей щодо майбутнього притулку українським біженцям, які будуть обговорюватися на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ. Але поки що ухвалення якихось рішень не передбачається.

Як передає РБК-Україна , про це по прибуттю на засідання Ради ЄС з внутрішніх справ журналістам повідомив заступник міністра внутрішніх справ з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес.

Відповідаючи на запитання, чи будуть виключені з категорії осіб, які мають право отримати тимчасовий притулок в країнах ЄС, чоловіки призовного віку, Іоаннідес сказав, що є кілька ідей.

"Ми ще не прийняли жодного рішення, і саме тому ми тут сьогодні, щоб обговорити різні погляди. Знову ж таки, жодних рішень не буде прийнято, але принаймні держави-члени висловлять свою думку, і ми побачимо, як це буде рухатися далі", - заначив він.

Коментуючи можливість запровадити критерієм надання притулку географічне розмежування, як це практикує Швейцарія, Іоаннідес повідомив, що і "це питання ми поставили на порядок денний, щоб вислухати держави, щоб вони обмінялися думками та ідеями, щоб дати рекомендації Єврокомісії щодо документа, який вони публікують".

"Тож, можливо, це одна з ідей, і ми хотіли б послухати й інші країни", - додав заступник міністра Кіпру.

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