Какие документы украинцев в "Дії" первыми признает ЕС: оценка Минцифры

Какие документы тестируют

Сейчас в рамках интеграции с European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) тестируют четыре документа:

электронное водительское удостоверение

цифровая справка о месте жительства

карточка налогоплательщика

электронное удостоверение идентификационных данных

Для пользователей процесс будет выглядеть как простая активация международных документов в приложении.

Какой документ может стать первым

В Минцифры считают, что именно цифровое водительское удостоверение имеет больше всего шансов первым получить признание в Евросоюзе.

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"Именно цифровое удостоверение водителя, по моему мнению, является прекрасным кандидатом для быстрого запуска на территории ЕС. Это обусловлено наличием международных стандартов, огромным запросом от водителей и высокой популярностью этого отработанного сервиса в Украине", - отметила Валерия Коваль.

Параллельно ведется работа над тем, чтобы украинскую электронную подпись признавали во всех странах ЕС. В перспективе рассматривают подобные "доверительные коллаборации" и с другими странами мира.