Какие документы украинцев в "Дії" первыми признает ЕС: оценка Минцифры

Украина стала первой страной вне ЕС, которая присоединилась к единому цифровому кошельку Европы - и уже тестирует четыре документа для признания за рубежом.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.
Сейчас в рамках интеграции с European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) тестируют четыре документа:
Для пользователей процесс будет выглядеть как простая активация международных документов в приложении.
В Минцифры считают, что именно цифровое водительское удостоверение имеет больше всего шансов первым получить признание в Евросоюзе.
Читайте также: ЕС может изменить правила защиты для части украинских мужчин
"Именно цифровое удостоверение водителя, по моему мнению, является прекрасным кандидатом для быстрого запуска на территории ЕС. Это обусловлено наличием международных стандартов, огромным запросом от водителей и высокой популярностью этого отработанного сервиса в Украине", - отметила Валерия Коваль.
Параллельно ведется работа над тем, чтобы украинскую электронную подпись признавали во всех странах ЕС. В перспективе рассматривают подобные "доверительные коллаборации" и с другими странами мира.
Напомним, в "Дії" вскоре появится возможность развестись онлайн - РБК-Украина сообщало, когда именно заработает этот сервис.
Тем временем стало известно, изменятся ли правила для украинских мужчин за рубежом.