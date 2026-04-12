Переговори тривали 14 годин, але це не кінець: в Ірані анонсували нову зустріч зі США

03:24 12.04.2026 Нд
Чим зараз займаються сторони?
aimg Едуард Ткач
Переговори тривали 14 годин, але це не кінець: в Ірані анонсували нову зустріч зі США Фото: глава МЗС Ірану Аббас Аракчі (Getty Images)

В уряді Ірану заявили, що переговори зі США не закінчилися і тривають сьогодні в неділю, незважаючи на розбіжності сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост іранського Кабміну в соцмережі Х.

Трамп пообіцяв відкрити Ормузьку протоку і назвав умову "успішної угоди" з Іраном

Сьогодні заявою іранської сторони, переговори Вашингтона і Тегерана в Пакистані завершилися через 14 годин.

"Технічні групи з обох сторін зараз обмінюються експертними висновками. Переговори триватимуть, незважаючи на розбіжності, що зберігаються", - йдеться в публікації.

У ще одному пості Іран додав, що за пропозицією Пакистану і згодою переговорних команд, переговори "продовжаться після перерви в неділю".

Перемир'я і переговори

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп на початку тижня погодився на двотижневе перемир'я з Іраном, в обмін на відкриття Ормузької протоки. За його словами, за цей термін сторони намагатимуться досягти остаточної мирної угоди.

Так, 11 квітня, до Пакистану прибула делегація США на чолі з віце-президентом США Джей Ді Венсом та іранська сторона. При цьому кілька годин тому Трамп уже заявив, що йому байдуже, буде угода з Іраном чи ні. Він каже, що США в будь-якому разі перемагають.

Однак за даними Financial Times, переговори зайшли в глухий кут через питання контролю над Ормузькою протокою. За словами джерел, Іран хоче зберегти контроль і виступає проти "спільного" управління.

Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч 100 днів у владі. Як Буданов змінює Офіс президента і шукає союзників на Банковій