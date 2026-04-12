Переговори тривали 14 годин, але це не кінець: в Ірані анонсували нову зустріч зі США
В уряді Ірану заявили, що переговори зі США не закінчилися і тривають сьогодні в неділю, незважаючи на розбіжності сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост іранського Кабміну в соцмережі Х.
Сьогодні заявою іранської сторони, переговори Вашингтона і Тегерана в Пакистані завершилися через 14 годин.
"Технічні групи з обох сторін зараз обмінюються експертними висновками. Переговори триватимуть, незважаючи на розбіжності, що зберігаються", - йдеться в публікації.
У ще одному пості Іран додав, що за пропозицією Пакистану і згодою переговорних команд, переговори "продовжаться після перерви в неділю".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп на початку тижня погодився на двотижневе перемир'я з Іраном, в обмін на відкриття Ормузької протоки. За його словами, за цей термін сторони намагатимуться досягти остаточної мирної угоди.
Так, 11 квітня, до Пакистану прибула делегація США на чолі з віце-президентом США Джей Ді Венсом та іранська сторона. При цьому кілька годин тому Трамп уже заявив, що йому байдуже, буде угода з Іраном чи ні. Він каже, що США в будь-якому разі перемагають.
Однак за даними Financial Times, переговори зайшли в глухий кут через питання контролю над Ормузькою протокою. За словами джерел, Іран хоче зберегти контроль і виступає проти "спільного" управління.