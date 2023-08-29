Які безпілотники використовують ЗСУ на фронті проти окупантів. Інфографіка
У боях проти російських окупантів українські бійці використовують кілька типів безпілотників - розвідувальні, дрони-камікадзе та бойові БПЛА. У нинішніх реаліях війни спектр їх використання значно збільшився.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше".
Варто зазначити, що безпілотники значно полегшили військові завдання ЗСУ.
Ще кілька десятків років тому арткоригувальник мав вийти на висотну місцевість, встановити бусоль і через нього коригувати вогонь. Розвідники в цей час "очима" спостерігали за противником, пішки перетинали лінію фронту, щоб дізнатись приблизну кількість особового складу та техніки. Зараз це все робота дронів і операторів безпілотників.
Боєць аеророзвідки Андрій Отченаш розповів, що за допомогою БПЛА військові також знищують техніку та живу силу, допомагають своїм побратимам та навіть беруть у полон.
"Я керую дронами типу FPV і Mavic. Зараз поділяють на два типи БПЛА - один далекої дії та один ближньої. Власне, далекої дії - це все що з крилами, тобто вони можуть літати на сотні кілометрів. Є ті, які проводять локальну розвідку", - зазначив військовий.
Як відомо, у перші місяці повномасштабного вторгнення суспільство знало, що таке Bayraktar, але навряд чи хтось міг назвати 5-10 інших дронів. Тим часом безпілотники потрібні були різні, військові разом із волонтерами відзначали цю потребу регулярно.
Українські виробники розробляли свої дрони - "Кажан", "Вампір", "Лелека", октокоптер R-18, Punisher, COBRA, RAM II UAV. Однак безпілотники не виготовлялися і досі не виробляються в тих масштабах, які б покривали потребу армії.
"Нам потрібна велика кількість дронів. Потрібні розвідники, нам потрібні бомбардувальні дрони, нам потрібні дрони-камікадзе, тобто FPV. Сьогодні у сфері коптерів у росіян є великий прогрес порівняно з нами", - зазначив Отченаш.
Окрім цього, військові використовують велику кількість іноземних БПЛА, які постачають західні партнери.
Виробництво дронів в Україні
За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.
Він також розповів, що в Україні справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.
Також Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.
Проте міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україні буде достатньо дронів лише тоді, коли пройде мінімум 10 років з моменту повернення усіх тимчасово окупованих територій.
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