Уряд виділив 40 млрд грн на виробництво українських безпілотників у 2023 році, - Шмигаль
Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час виступу на форумі, присвяченому річниці проекту "Армія дронів".
"Рік тому через ініціативу президента Володимира Зеленського UNITED24 ми зібрали понад 4 млрд гривень, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів", - розповів Шмигаль.
За його словами, цього року уряд виділив 40 млрд гривень, які інвестує в українських виробників безпілотників.
Також Кабмін усунув митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалив рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.
"Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки - це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу!", - наголосив прем’єр.
Уряд хоче створити нові виробництва озброєнь
Кабмін визначив одним з пріоритетів свого нового плану дій розвиток українського виробництва озброєнь. Його планують збільшити.
"Серед ключових завдань у цій (оборонній - ред.) сфері передбачено: розвиток оборонно-промислового комплексу. Нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, у тому числі виробництва українських компаній", - розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, також планується співпрацювати з партнерами для спільного виробництва нових озброєнь.
При цьому Шмигаль зазначив, що активно залучати до розвитку оборонної галузі хочуть і приватний сектор.
Також, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.
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