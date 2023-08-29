Какие беспилотники используют ВСУ на фронте против оккупантов. Инфографика

В боях против российских оккупантов украинские бойцы используют несколько типов беспилотников - разведывательные, дроны-камикадзе и боевые БПЛА. В сегодняшних реалиях войны диапазон их использования существенно увеличился.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше" .

Следует отметить, что беспилотники значительно облегчили военные задачи ВСУ.

Еще несколько десятков лет назад арткорректировщик должен был выйти на высотную местность, установить аист и через него корректировать огонь. Разведчики в это время "глазами" наблюдали за противником, пешком пересекали линию фронта, чтобы узнать примерное количество личного состава и техники. Сейчас это все работа дронов и операторов беспилотников.

Боец аэроразведки Андрей Отченаш рассказал, что с помощью БПЛА военные также уничтожают технику и живую силу, помогают своим собратьям и берут в плен.

"Я управляю дронами типа FPV и Mavic. Сейчас делят на два типа БПЛА - один дальнего действия и один ближнего. Собственно, дальнего действия - это все что с крыльями, то есть они могут летать на сотни километров. Есть те, которые проводят локальную разведку" , - отметил военный.

Как известно, в первые месяцы полномасштабного вторжения общество знало, что такое Bayraktar, но вряд ли кто-то мог назвать 5-10 других дронов. Там временем, беспилотники нужны были разные, военные вместе с волонтерами отмечали эту потребность регулярно.

Украинские производители разрабатывали свои дроны - "Летучие мыши", "Вампир", "Аист", октокоптер R-18, Punisher, COBRA, RAM II UAV. Однако беспилотники не производились и до сих пор не производятся в тех масштабах, которые покрывали бы потребность армии.

"Нам нужно большое количество дронов. Нужны разведчики, нам нужны бомбардировочные дроны, нам нужны дроны-камикадзе, то есть FPV. Сегодня в сфере коптеров у россиян есть большой прогресс по сравнению с нами", - отметил Отченаш.

Кроме того, военные используют большое количество иностранных БПЛА, поставляемых западными партнерами.

Производство дронов в Украине.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, из-за того, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.