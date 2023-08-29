Какие беспилотники используют ВСУ на фронте против оккупантов. Инфографика
В боях против российских оккупантов украинские бойцы используют несколько типов беспилотников - разведывательные, дроны-камикадзе и боевые БПЛА. В сегодняшних реалиях войны диапазон их использования существенно увеличился.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше".
Следует отметить, что беспилотники значительно облегчили военные задачи ВСУ.
Еще несколько десятков лет назад арткорректировщик должен был выйти на высотную местность, установить аист и через него корректировать огонь. Разведчики в это время "глазами" наблюдали за противником, пешком пересекали линию фронта, чтобы узнать примерное количество личного состава и техники. Сейчас это все работа дронов и операторов беспилотников.
Боец аэроразведки Андрей Отченаш рассказал, что с помощью БПЛА военные также уничтожают технику и живую силу, помогают своим собратьям и берут в плен.
"Я управляю дронами типа FPV и Mavic. Сейчас делят на два типа БПЛА - один дальнего действия и один ближнего. Собственно, дальнего действия - это все что с крыльями, то есть они могут летать на сотни километров. Есть те, которые проводят локальную разведку" , - отметил военный.
Как известно, в первые месяцы полномасштабного вторжения общество знало, что такое Bayraktar, но вряд ли кто-то мог назвать 5-10 других дронов. Там временем, беспилотники нужны были разные, военные вместе с волонтерами отмечали эту потребность регулярно.
Украинские производители разрабатывали свои дроны - "Летучие мыши", "Вампир", "Аист", октокоптер R-18, Punisher, COBRA, RAM II UAV. Однако беспилотники не производились и до сих пор не производятся в тех масштабах, которые покрывали бы потребность армии.
"Нам нужно большое количество дронов. Нужны разведчики, нам нужны бомбардировочные дроны, нам нужны дроны-камикадзе, то есть FPV. Сегодня в сфере коптеров у россиян есть большой прогресс по сравнению с нами", - отметил Отченаш.
Кроме того, военные используют большое количество иностранных БПЛА, поставляемых западными партнерами.
Производство дронов в Украине.
По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.
Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, из-за того, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.
Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.
Однако министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украине будет достаточно дронов только тогда, когда пройдет минимум 10 лет с момента возвращения всех временно оккупированных территорий.
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