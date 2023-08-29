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Федоров пояснив, чому Україні буде недостатньо дронів навіть через роки після війни

Вівторок 29 серпня 2023 12:05
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Федоров пояснив, чому Україні буде недостатньо дронів навіть через роки після війни Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Україні буде достатньо дронів лише тоді, коли пройде мінімум 10 років з моменту повернення усіх тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі до матеріалу РБК-Україна "Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше".

"Дронів буде достатньо лише тоді, коли Україна стоятиме на кордонах 1991 року вже щонайменше 10 років. Тому ми продовжуємо робити все можливе, щоб дронів на фронті було більше", - сказав він.

За його словами, разом з UNITED24 та державною програмою більшість контрактованих дронів - це безпілотники українського виробництва, як "Вампір", "Кажан", Р-18 та багато інших.

Федоров зазначив, що загалом є близько 200 українських компаній, які наразі виробляють безпілотники.

Використання дронів у війні

Зазначимо, що українці у війні проти Росії використовують різні типу безпілотників, серед яких розвідники, бомбардувальники, дрони-камікадзе та навіть морські БПЛА.

Дрони використовують на знищення росіян, їхньої техніки, складів боєприпасів та інших важливих об'єктів.

Наші бійці застосовують безпілотники не лише для завдання ударів по ворожих об'єктах на окупованих територіях, як у Криму, але й б'ють по території Росії.

Так, наприклад, дрони запускають по будівлі "Москва сіті", де розташовані установи, які планують воєнні злочини РФ.

Нагадаємо, що одна з найбільших атак була у ніч проти 30 липня. Дрони поцілили у так звані "урядові вежі", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу та Мінкомзв'язку.

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дрони Михайло Федоров
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