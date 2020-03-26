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В КГГА рассказали, какие потери бюджета Киева из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 12:53
В КГГА рассказали, какие потери бюджета Киева из-за коронавируса
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

В КГГА считают, что нужно перенаправить больше средств на медицинскую отрасль

Потери бюджета для Киева во время борьбы с коронавирусом уже достигают 1 млрд гривен. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко отметил, что нужно внести коррективы в бюджет, перенаправить больше средств на медицинскую отрасль.

"Также отмечу, что сегодня мы созвали внеочередное заседание Киеврады, чтобы пересмотреть смету города с учетом затрат на борьбу с коронавирусом. Нам нужно внести коррективы в бюджет, перенаправить больше средств на медицинскую отрасль. По предварительным расчетам потери для столицы уже достигают 1 млрд гривен", - заявил Кличко.

Напомним, в Украине заразился коронавирусом военный, которому 70 лет.

Кроме того, в Тернопольской области зарегистрировано 14 новых подозрений на заражение коронавирусом.

Ранее глава украинского Минздрава Илья Емец заявил, что число смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Он отметил, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

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