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У КМДА розповіли, які втрати бюджету Києва через коронавірус

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 12:53
У КМДА розповіли, які втрати бюджету Києва через коронавірус
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

У КМДА вважають, що потрібно перенаправити більше коштів на медгалузь

Втрати бюджету для Києва у час боротьби з коронавірусом вже сягають 1 млрд гривень. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко зазначив, що потрібно внести корективи в бюджет, перенаправити більше коштів на медгалузь.

"Також зазначу, що сьогодні ми скликали позачергове засідання Київради аби переглянути кошторис міста з урахуванням витрат на боротьбу з коронавірусом. Нам потрібно внести корективи в бюджет, перенаправити більше коштів на медгалузь. За попередніми розрахунками втрати для столиці вже сягають 1 млрд гривень", - заявив Кличко.

Нагадаємо, в Україні заразився коронавірусом військовий, якому 70 років.

Крім того, у Тернопільській області зареєстровано 14 нових підозр на зараження коронавірусом.

Раніше голова українського МОЗ Ілля Ємець заявив, що кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічною через неготовність медичної системи. Він зазначив, що українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак наразі його поширення ще можна локалізувати.

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