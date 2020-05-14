В КГГА объяснили отключение горячей воды в Киеве до завершения карантина

В Киевской городской государственной администрации объяснили отключение горячей воды в столице до завершения карантина. Об этом РБК-Украина рассказали в КГГА.

Отмечается, что гидравлические испытания в Киеве, согласно правилам, начинаются со следующего дня после завершения отопительного сезона.

"В этом году мы начали позже 12 мая потому, что у нас был усиленный карантин. Мы понимаем, что люди сидят дома. Поэтому у нас на 1,5 месяца сместилось", - пояснили в пресс-службе.

В КГГА отметили, что работы по проверке гидросетей впереди слишком много, чтобы еще отсрочить процесс.

"Почему мы начали 12 мая? Потому что мы видим, что у нас идет ослабление карантина, во-первых. А во-вторых, мы понимаем, что мы дошли до критической черты, когда мы можем сбиться с графика. Нам надо протестировать 2 тысячи 700 километров сетей, а также 2 станции теплоснабжения. Это ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 - крупнейшие в Украине. И плюс почти 200 котельных. График этот четко определен", - сообщили в администрации.

Первый этап отключения горячей воды в Киеве начался 12 мая и продлится 14 дней.

"Как только у нас завершится первый этап, мы даем обновленную информацию, какие теплоисточники будут отключены. Это зависит от того, насколько успешно осуществлен первый этап. Почему графики не всегда соблюдаются? Потому что у нас 80% сетей являются аварийными. Поэтому сейчас мы понимаем, что могут произойти порывы и мы снова их продуваем, снова даем гидравлику, чтобы выйти на нормальное водоснабжение", - добавили в пресс-службе.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заверил, что во время карантина горячую воду в квартирах киевлян отключат не будут. Впрочем, 8 мая заместитель Кличко Петр Пантелеев объявил, что с 12 мая в столице стартуют гидравлические испытания теплосетей, во время которых будет отсутствовать горячее водоснабжение.

Как сообщало РБК-Украина, сейчас горячую воду отключили в 2,6 тыс. домах в жилых массивах Троещина, Лесной и Оболонь.