Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Из-за карантина техническая подготовка сетей будет проходить без отключения воды

Жителям столицы на время карантина в Киеве не будут отключать горячую воду. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, коммунальным службам поручили после окончания отопительного сезона приостановить гидравлические испытания, которые могут привести к ограничению подачи горячей воды.

"На период ограничений техническая подготовка к следующему сезону будет проводиться только на объектах, где не нужно отключать воду потребителям", - добавил Кличко.

Он также призвал обращаться на линию 15-51, если в доме отсутствует горячая вода.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве начнут планово отключать горячую воду с четверга, 9 апреля. При этом местная власть попытается сократить время, в течение которого вода не будет поступать потребителям.

Отметим, ранее стало известно, что в Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ. В счетах за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с взносами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. При этом стоимость обслуживания счетчиков исключили из основного тарифа.