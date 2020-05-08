ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве с 12 мая начнут отключать горячую воду

Новости » Общество     08.05.2020 - 15:00
В Киеве с 12 мая начнут отключать горячую воду
Фото: Петр Пантелеев (kyivcity.gov.ua)

Гидравлические испытания в столице продлятся около двух недель

В Киеве с 12 мая стартуют гидравлические испытания теплосетей, киевлян предупредили о прекращении горячего водоснабжения на время испытаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В КГГА пояснили, что проверку теплосетей будут проводить во всех районах столицы в рамках подготовки к отопительному сезону. Гидравлические испытания продлятся около двух недель. На это время будут отключать соответствующие тепловые пункты, а подача горячей воды временно прекратится.

"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды - это дискомфорт и просим прощения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и его работники максимально качественно и оперативно выполнять эти работы", - отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заверил, что во время карантина горячую воду в квартирах киевлян не будут отключать.

В Киеве уже приняли ряд решений по смягчению карантина. Были открыты 10 рынков, начали работать кофейни. Также в столице разрешили продавать на вынос еду быстрого приготовления в МАФах.

С 12 мая в столице планируется очередной этап ослабление карантинных ограничений. В частности, планируется открыть в городе непродовольственные магазины общей площадью до 300 метров, парикмахерские и салоны красоты.

Теги Новости Украины КиевКиеввода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь