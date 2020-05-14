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В Киеве отключили горячую воду в 2,6 тыс. домов на две недели

Новости » Общество     14.05.2020 - 14:31
В Киеве отключили горячую воду в 2,6 тыс. домов на две недели
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас горячую воду отключили в жилых массивах Троещина, Лесной и Оболонь

В Киеве в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей отключили горячую воду в 2,6 тысячи домов. Об этом РБК-Украина сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что сейчас горячую воду отключили в жилых массивах Троещина, Лесной и Оболонь, при этом уточнив, что горячую воду отключили на 14 дней.

"На сегодня осуществляются гидравлические испытания на станции теплоснабжения №2, ТЭЦ-6 (жилые массивы: Троещина, Лесной, Оболонь), на районных котельных: "Воскресенка", "Пар", "Отрадный", "Минская", "Виноградарь", а также на ряде квартальных котельных", - сообщили в столичной администрации.

При этом, от горячего водоснабжения отключены 20% от общего количества жилых домов столицы.

"В целом сейчас от услуги горячего водоснабжения отключено 2,6 тысячи жилых домов. Это лишь 20% от общего количества жилых домов Киева", - добавили в администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице с 12 мая стартуют гидравлические испытания теплосетей, киевлян предупредили о прекращении горячего водоснабжения на время испытаний.

Однако ранее мэр столицы Виталий Кличко заверил, что во время карантина горячую воду в квартирах киевлян не будут отключать.

Автор: Анастасия Светлевская

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