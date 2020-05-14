В КМДА пояснили відключення гарячої води в Києві до завершення карантину

У Київській міській державній адміністрації пояснили відключення гарячої води в столиці до завершення карантину. Про це РБК-Україна розповіли у КМДА.

Зазначається, що гідравлічні випробування у Києві за правилами починаються з наступного дня після завершення опалювального сезону.

"Цього року ми розпочали пізніше 12 травня тому, що в нас був посилений карантин. Ми розуміємо, що люди сидять вдома. Тому у нас на 1,5 місяці змістилось", - пояснили в прес-службі.

У КМДА зазначили, що роботи з перевірки гідромереж попереду занадто багато, щоб ще відтермінувати процес.

"Чому ми розпочали 12 травня? Тому що ми бачимо, що у нас йде послаблення карантину, по-перше. А по друге, ми розуміємо, що ми дійшли до критичної межі, коли ми можемо збитися з графіку. Нам треба протестувати 2 тисячі 700 кілометрів мереж, а також 2 станції теплопостачання. Це ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 - найбільші в Україні. І плюс майже 200 котельних. Графік цей чітко визначений", - повідомили у адміністрації.

Перший етап відключення гарячої води в Києві розпочався 12 травня і триватиме 14 днів.

"Як тільки у нас завершиться перший етап, ми даємо оновлену інформацію, які теплоджерела будуть відключені. Це залежить від того, наскільки успішно здійснено перший етап. Чому графіки не завжди дотримуються? Тому що у нас 80% мереж є аварійними. Тому зараз ми розуміємо, що можуть статися пориви і ми знову їх продуваємо, знову даємо гідравліку, щоб вийти на нормальне водопостачання", - додали в прес-службі.

Раніше мер столиці Віталій Кличко запевнив, що під час карантину гарячу воду у квартирах киян не відключатимуть. Втім, 8 травня заступник Кличка Петро Пантелеєв оголосив, що з 12 травня столиці стартують гідравлічні випробування тепломереж, під час яких буде відсутнє гаряче водопостачання.

Як повідомляло РБК-Україна, наразі гарячу воду відключили у 2,6 тис. будинків у житлових масивах Троєщина, Лісовий та Оболонь.