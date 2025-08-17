Кетчуп, що здивує всіх: несподіваний рецепт із гарбуза, який стане хітом на вашій кухні

Кетчуп із гарбуза - це корисна альтернатива традиційному соусу, у якій поєднуються м’який солодкуватий смак гарбуза та пікантні спеції. Він простий у приготуванні, підходить для зберігання на зиму та чудово доповнює м’ясні, овочеві та борошняні страви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Апетитні мрії".
Інгредієнти:
Спосіб приготування
У каструлі обсмажте нарізану цибулю та часник. Додайте гарбуз та яблука і все ретельно перемішайте. Влийте 100 мл води і тушкуйте під закритою кришкою, поки овочі не стануть м'якими.
Після цього додайте спеції, томатну пасту та тушкуйте ще 4 хвилини.
В кінці збийте масу блендером, додайте лимонний сік і гарбузовий кетчуп готовий.
Такий соус чудово підійде до будь-якої страви. Зберігати його потрібно у холодильнику в стерилізованій банці.
