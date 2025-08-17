RU

Кетчуп, который удивит всех: неожиданный рецепт из тыквы, который станет хитом на вашей кухне

Рецепт вкусного кетчупа из тыквы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кетчуп из тыквы - это полезная альтернатива традиционному соусу, в которой сочетаются мягкий сладковатый вкус тыквы и пикантные специи. Он прост в приготовлении, подходит для хранения на зиму и прекрасно дополняет мясные, овощные и мучные блюда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Апетитні мрії".

Кетчуп из тыквы

Ингредиенты:

  • тыква - 350 г
  • яблоки - 250 г
  • лук - 1 шт.
  • чеснок - 1,2 зубчика
  • соль перец, хмели-сунели - по вкусу
  • томатная паста - 1 ч. л.
  • сахар - 2-3 л
  • лимонный сок - 1 ч.л

Способ приготовления

В кастрюле обжарьте нарезанный лук и чеснок. Добавьте тыкву и яблоки и все тщательно перемешайте. Влейте 100 мл воды и тушите под закрытой крышкой, пока овощи не станут мягкими.

После этого добавьте специи, томатную пасту и тушите еще 4 минуты.

В конце взбейте массу блендером, добавьте лимонный сок и тыквенный кетчуп готов.

Такой соус прекрасно подойдет к любому блюду. Хранить его нужно в холодильнике в стерилизованной банке.

Кетчуп из тыквы (фото: кадр из видео)

 

