Кетчуп, который удивит всех: неожиданный рецепт из тыквы, который станет хитом на вашей кухне

Кетчуп из тыквы

Ингредиенты:

тыква - 350 г

яблоки - 250 г

лук - 1 шт.

чеснок - 1,2 зубчика

соль перец, хмели-сунели - по вкусу

томатная паста - 1 ч. л.

сахар - 2-3 л

лимонный сок - 1 ч.л

Способ приготовления

В кастрюле обжарьте нарезанный лук и чеснок. Добавьте тыкву и яблоки и все тщательно перемешайте. Влейте 100 мл воды и тушите под закрытой крышкой, пока овощи не станут мягкими.

После этого добавьте специи, томатную пасту и тушите еще 4 минуты.

В конце взбейте массу блендером, добавьте лимонный сок и тыквенный кетчуп готов.

Такой соус прекрасно подойдет к любому блюду. Хранить его нужно в холодильнике в стерилизованной банке.

Кетчуп из тыквы (фото: кадр из видео)