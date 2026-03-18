Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку

Кешбек на пальне запрацює вже цього тижня. Водії зможуть заощадити від 2 до 11 гривень на літрі палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співрозмовника в одній із компаній, що займається продажем пального та публікацію премʼєра у соцмережах.
За словами джерела, кешбек на пальне в Україні почне діяти вже з п'ятниці, 20 березня.
Згідно з даними ЗМІ, участь у програмі будуть брати мережі АЗС, які зареєстровані у "Національному кешбеку":
Поінформоване джерело РБК Україна підтвердило його правдивість.
Українці, які вже користуються "Національним кешбеком", отримають компенсацію автоматично при оплаті карткою. Для того, щоб долучитися, необхідно відкрити картку в банку-партнері та обрати її для розрахунку і виплат у "Дії".
"Це додатковий інструмент підтримки у відповідь на зростання цін на пальне, який дозволяє швидко допомогти людям через уже працюючий механізм", - пояснила Свириденко.
Використання "паливного" кешбеку буде обмежене тими ж правилами, що й основна програма. Витрачати отримані кошти за пальне можна буде на той же самий перелік товарів, що й нацкешбек:
Українці отримають компенсацію у розмірі 15% коштів за придбане дизельне пальне; 10% за бензин та 5% за автогаз.
Таким чином, українці зможуть заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимальна сума кешбеку на пальне - до 1000 грн на людину на місяць.
Зазначимо, Антимонопольний комітет України звернувся до найбільших мереж АЗС з вимогою пояснити підвищення цін. Його голова Павло Кириленко зазначив, що попит на бензин А-95 зріс на 40-70%, на дизель - на 60-140%, що значно вплинуло на ринкову ситуацію.