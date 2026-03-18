Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку

19:04 18.03.2026 Ср
2 хв
Які заправки братимуть участь у національній програмі?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українцям повертатимуть частину грошей, витрачених на пальне (Getty Images)

Кешбек на пальне запрацює вже цього тижня. Водії зможуть заощадити від 2 до 11 гривень на літрі палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співрозмовника в одній із компаній, що займається продажем пального та публікацію премʼєра у соцмережах.

За словами джерела, кешбек на пальне в Україні почне діяти вже з п'ятниці, 20 березня.

Згідно з даними ЗМІ, участь у програмі будуть брати мережі АЗС, які зареєстровані у "Національному кешбеку":

  • "Укрнафта",
  • OKKO,
  • WOG,
  • Amik Energy,
  • BVS, KLO,
  • Motto,
  • Chipo,
  • VostokGas,
  • Autotrans,
  • Mango,
  • Parallel,
  • Rodnik,
  • БРСМ-Нафта.

Поінформоване джерело РБК Україна підтвердило його правдивість.

Нарахування кешбеку

Українці, які вже користуються "Національним кешбеком", отримають компенсацію автоматично при оплаті карткою. Для того, щоб долучитися, необхідно відкрити картку в банку-партнері та обрати її для розрахунку і виплат у "Дії".

"Це додатковий інструмент підтримки у відповідь на зростання цін на пальне, який дозволяє швидко допомогти людям через уже працюючий механізм", - пояснила Свириденко.

На що можна витратити кешбек за пальне

Використання "паливного" кешбеку буде обмежене тими ж правилами, що й основна програма. Витрачати отримані кошти за пальне можна буде на той же самий перелік товарів, що й нацкешбек:

  • оплата комунальних послуг;
  • розрахунки в закладах харчування та магазинах;
  • придбання квитків на транспорт;
  • медичні послуги;
  • донати на ЗСУ або купівлю військових облігацій.

Розмір кешбеку

Українці отримають компенсацію у розмірі 15% коштів за придбане дизельне пальне; 10% за бензин та 5% за автогаз.

Таким чином, українці зможуть заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимальна сума кешбеку на пальне - до 1000 грн на людину на місяць.

Зазначимо, Антимонопольний комітет України звернувся до найбільших мереж АЗС з вимогою пояснити підвищення цін. Його голова Павло Кириленко зазначив, що попит на бензин А-95 зріс на 40-70%, на дизель - на 60-140%, що значно вплинуло на ринкову ситуацію.

