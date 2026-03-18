Кэшбек на топливо в Украине заработает уже с 20 марта

По словам источника, кэшбек на топливо в Украине начнет действовать уже с пятницы, 20 марта.

Согласно данным СМИ, участие в программе будут принимать сети АЗС, которые зарегистрированы в "Национальном кэшбэке":

"Укрнафта",

OKKO,

WOG,

Amik Energy,

BVS, KLO,

Motto,

Чипо,

ВостокГаз,

Автотранс,

Манго,

Параллель,

Родник,

БРСМ-Нафта.

Информированный источник РБК Украина подтвердил его правдивость.

На что можно потратить кэшбэк за топливо

Использование "топливного" кэшбэка будет ограничено теми же правилами, что и основная программа. Тратить полученные средства за топливо можно будет на тот же самый перечень товаров, что и нацкэшбек. Конкретно имеется в виду:

оплата коммунальных услуг;

расчеты в заведениях питания и магазинах;

приобретение билетов на транспорт;

медицинские услуги;

донаты на ВСУ или покупку военных облигаций.

Украинцы получат компенсацию в размере 15% средств за приобретенное дизельное топливо; 10% за бензин и 5% за автогаз.