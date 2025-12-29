У керівника Закарпатського ТЦК проводять обшуки

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Одесі троє військовослужбовців побили дільничого офіцера поліції в будівлі ТЦК та СП. Правоохоронці розпочали розслідування.

Також повідомлялося, що в Деснянському районі Києва сталася бійка за участі працівників територіального центру комплектування, яка закінчилася стріляниною.

Додамо що в Івано-Франківській області офіцер ТЦК жорстко побив військовозобов’язаного під час проходження медкомісії.

Крім того, на Волині спалахнув конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК. Внаслідок інциденту почалась бійка, у військових відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.