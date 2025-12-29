UA

У керівника Закарпатського ТЦК проводять обшуки

Фото: начальник Закарпатського обласного ТЦК та СП Андрій Савчук (facebook.com/zkotck)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією проводить санкціоновані обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі СБУ.

Як відомо, начальником Закарпатського обласного ТЦК та СП є полковник Андрій Савчук.

В СБУ зазначають, що обшуки відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України).

Деталі обіцяють надати згодом.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що в Одесі троє військовослужбовців побили дільничого офіцера поліції в будівлі ТЦК та СП. Правоохоронці розпочали розслідування.

Також повідомлялося, що в Деснянському районі Києва сталася бійка за участі працівників територіального центру комплектування, яка закінчилася стріляниною.

Додамо що в Івано-Франківській області офіцер ТЦК жорстко побив військовозобов’язаного під час проходження медкомісії.

Крім того, на Волині спалахнув конфлікт між цивільними та працівниками ТЦК. Внаслідок інциденту почалась бійка, у військових відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.

