RU

Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У руководителя Закарпатского ТЦК проводят обыски

Фото: начальник Закарпатского областного ТЦК и СП Андрей Савчук (facebook.com/zkotck)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией проводит санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СБУ.

Как известно, начальником Закарпатского областного ТЦК и СП является полковник Андрей Савчук.

В СБУ отмечают, что обыски проходят со строгим соблюдением закона в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (ст. 146 Уголовного кодекса Украины).

Детали обещают предоставить позже.

 

Напомним, недавно мы сообщали, что в Одессе трое военнослужащих избили участкового офицера полиции в здании ТЦК и СП. Правоохранители начали расследование.

Также сообщалось, что в Деснянском районе Киева произошла драка с участием работников территориального центра комплектования, которая закончилась стрельбой.

Добавим что в Ивано-Франковской области офицер ТЦК жестко избил военнообязанного во время прохождения медкомиссии.

Кроме того, на Волыни вспыхнул конфликт между гражданскими и работниками ТЦК. В результате инцидента началась драка, у военных отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.

