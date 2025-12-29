У руководителя Закарпатского ТЦК проводят обыски

Напомним, недавно мы сообщали, что в Одессе трое военнослужащих избили участкового офицера полиции в здании ТЦК и СП. Правоохранители начали расследование.

Также сообщалось, что в Деснянском районе Киева произошла драка с участием работников территориального центра комплектования, которая закончилась стрельбой.

Добавим что в Ивано-Франковской области офицер ТЦК жестко избил военнообязанного во время прохождения медкомиссии.

Кроме того, на Волыни вспыхнул конфликт между гражданскими и работниками ТЦК. В результате инцидента началась драка, у военных отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.