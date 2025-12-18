ua en ru
В Одесі співробітники ТЦК побили поліцейського

Одеса, Четвер 18 грудня 2025 15:40
В Одесі співробітники ТЦК побили поліцейського Фото: в Одесі співробітники ТЦК побили поліцейського (omr gov ua)
Автор: Ірина Глухова

В Одесі троє військовослужбовців побили дільничого офіцера поліції в будівлі ТЦК та СП. Вже розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції в Одеській області.

Деталі інциденту

Подія сталася кілька днів тому під час доставлення дільничним офіцером поліції до одного з відділів Одеського РТЦК чоловіка, який порушив правила військового обліку.

Як встановили правоохоронці, у приміщенні установи троє військовослужбовців почали агресивно поводитися щодо поліцейського. Вони нецензурно лаялися, а один із них перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Коли правоохоронець зробив зауваження - вчинили бійку. У результаті інциденту поліцейський зазнав тілесних ушкоджень.

Що загрожує

За фактом побиття правоохоронця під час виконання службових обов’язків відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Військовослужбовцям повідомили про підозру. Вони затримані у процесуальному порядку і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі поліція готує клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів.

Інші інциденти з ТЦК

Нагадаємо, 16 листопада у Деснянському районі Києва сталася сутичка за участі працівників територіального центру комплектування, яка закінчилася стріляниною. У ТЦК заявляють про напад на свого працівника.

Також повідомлялось, що на Івано-Франківщині офіцер ТЦК жорстко побив військовозобов’язаного під час проходження медкомісії. Інцидент стався 11 листопада.

Крім того, на Волині спалахнув конфлікт між громадянами та працівниками ТЦК. Внаслідок інциденту почалась бійка, у військових відібрали пістолет, а одному з них зламали руку.

