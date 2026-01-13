UA

Керівник однієї з фракцій у Раді намагався "купити" голоси нардепів, - НАБУ

Ілюстративне фото: НАБУ викрило спробу "купити" голоси нардепів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідер однієї з фракцій в українському парламенті пропонував нардепам неправомірну вигоду за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ в Telegram.

"НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів", - ідеться в повідомленні Бюро.

Правоохоронці уточнили, що фігурант пропонував хабарі нардепам з інших фракцій. Натомість вони повинні були голосувати "за" або "проти" окремих ініціатив.

У НАБУ не називають ім'я фігуранта. Водночас у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять обшуки" в офісі "Батьківщини".

Варто зауважити, що спроба "купити" голоси нардепів карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Хабарництво в Раді

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура в рамках спецоперації під прикриттям викрили групу народних депутатів, причетних до продажу голосів у Верховній Раді.

За інформацією джерел РБК-Україна, підозрюваними є народні депутати Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисіль і Михайло Лаба.

Вже 1 січня Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді застави до цих нардепів.

Двом підозрюваним призначили по 40 млн гривень і 30 млн гривень застави, іншим двом - по 20 млн гривень, п'ятому депутату - 16,6 млн гривень.

Також кілька місяців тому народному депутату Ганні Скороход повідомили про підозру в організації злочинної групи, яка "продавала" санкції Ради нацбезпеки і оборони.

