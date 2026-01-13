RU

Руководитель одной из фракций в Раде пытался "купить" голоса нардепов, - НАБУ

Иллюстративное фото: НАБУ разоблачило попытку "купить" голоса нардепов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Лидер одной из фракций в украинском парламенте предлагал нардепам неправомерную выгоду за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ в Telegram.

"НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов", - сказано в сообщении Бюро. 

Правоохранители уточнили, что фигурант предлагал взятки нардепам из других фракций. Взамен они должны были голосовать "за" или "против" отдельных инициатив. 

В НАБУ не называют имя фигуранта. При этом в СМИ появилась информация о том, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят обыски" в офисе "Батькивщины". 

Стоит заметить, что попытка "купить" голоса нардепов наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Взяточничество в Раде

Напомним, в конце декабря 2025 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура в рамках спецоперации под прикрытием разоблачили группу народных депутатов, причастных к продаже голосов в Верховной Раде.

По информации источников РБК-Украина, подозреваемыми являются народные депутаты Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба.

Уже 1 января Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения в виде залога к этим нардепам.

Двум подозреваемым назначили по 40 млн гривен и 30 млн гривен залога, другим двум - по 20 млн гривен, пятому депутату - 16,6 млн гривен.

Также несколько месяцев назад народному депутату Анне Скороход сообщили о подозрении в организации преступной группы, которая "продавала" санкции Совета нацбезопасности и обороны.

