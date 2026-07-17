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У Керчі після атаки дронів палає залізнична станція, у Чорному морі атаковані танкери

08:11 17.07.2026 Пт
2 хв
Що відомо про нічну атаку?
aimg Едуард Ткач
Фото: під удар могли потрапити кілька об'єктів (Getty Images)

У ніч з 16 на 17 липня окупований Крим, Бердянськ і Чорне море вкотре зазнали атаки дронів. Після ударів на низці об'єктів знову фіксуються пожежі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер" та інші паблікb.

Судячи з публікацій, атака дронів на Крим розпочалася приблизно з 21:40 і тривала аж до ранку. За цей час вибухи було чути як мінімум у Керчі, Сімферополі, Феодосії та Євпаторії.

Вже до ранку OSINT-канали повідомили, що на території залізничної станції Керч було зафіксовано велику кількість пожеж. Інформацію підтверджує сервіс NASA FIRMS. За попередніми даними, можуть горіти:

  • склади;
  • ешелони на коліях;
  • і, можливо, нафтобаза "Керч" та електрична підстанція "Керченська".

Крім цього, моніторингові канали зафіксували пожежу неподалік населеного пункту Щебетівка в районі електропідстанції "Коктебель".

Також була інформація, що цієї ночі дрони могли вразити енергетику у Бердянську, через що виникла пожежа, а у Чорному морі під удар знову потрапили танкери. Попередньо атаковано близько 6-7 суден тіньового флоту РФ.

Інші атаки на Крим

Нагадаємо, у ніч на 16 липня Крим теж зазнав атаки. Тієї ночі були зафіксовані пожежі в районі двох АЗС у Джанкої та ще одна біля Чорноморського мосту.

Також стало відомо, що спецназ Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега" знищив російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Сакі" в Криму.

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Російська ФедераціяКримВійна в Україні