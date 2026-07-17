У Керчі після атаки дронів палає залізнична станція, у Чорному морі атаковані танкери

Судячи з публікацій, атака дронів на Крим розпочалася приблизно з 21:40 і тривала аж до ранку. За цей час вибухи було чути як мінімум у Керчі, Сімферополі, Феодосії та Євпаторії.

Вже до ранку OSINT-канали повідомили, що на території залізничної станції Керч було зафіксовано велику кількість пожеж. Інформацію підтверджує сервіс NASA FIRMS. За попередніми даними, можуть горіти:

склади;

ешелони на коліях;

і, можливо, нафтобаза "Керч" та електрична підстанція "Керченська".

Крім цього, моніторингові канали зафіксували пожежу неподалік населеного пункту Щебетівка в районі електропідстанції "Коктебель".

Також була інформація, що цієї ночі дрони могли вразити енергетику у Бердянську, через що виникла пожежа, а у Чорному морі під удар знову потрапили танкери. Попередньо атаковано близько 6-7 суден тіньового флоту РФ.