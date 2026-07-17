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В Керчи после атаки дронов пылает железнодорожная станция, в Черном море атакованы танкеры

08:11 17.07.2026 Пт
2 мин
Что известно о ночной атаке?
aimg Эдуард Ткач
Фото: под удар могли попасть несколько объектов (Getty Images)

В ночь с 16 на 17 июля оккупированный Крым, Бердянск и Черное море в очередной раз подверглись атаки дронов. После ударов на ряде объектов вновь фиксируются пожары

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер" и другие паблики.

Судя по публикациям, атака дронов на Крым началась примерно с 21:40 и длилась вплоть до утра. За это время взрывы были слышны как минимум в Керчи, Симферополе, Феодосии и Евпатории.

Уже к утру OSINT-каналы сообщили, что на территории железнодорожной станции Керчь было зафиксировано большое количество пожаров. Информацию подтверждает и сервис NASA FIRMS. Предполагается, что могут гореть:

  • склады;
  • эшелоны на путях;
  • и, возможно, нефтебаза "Керчь" и электрическая подстанция "Керченская".

Помимо этого, мониторинговые каналы зафиксировали пожар неподалеку населенного пункта Щебетовка на в районе электроподстанции "Коктебель".

Также была информация, что этой ночью дроны могли поразить энергетику в Бердянске, из-за чего возник пожар, а в Черном море под удар вновь попали танкеры. Предварительно, атакованы около 6-7 суден теневого флота РФ.

Другие атаки на Крым

Напомним, в ночь на 16 июля Крым тоже подвергся атаке. Той ночью были зафиксированы пожары в районе двух АЗС в Джанкое и еще один возле Черноморского моста.

Также вчера стало известно, что спецназ Центра специального назначения Нацгвардии "Омега" уничтожил российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" в Крыму.

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