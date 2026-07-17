В Керчи после атаки дронов пылает железнодорожная станция, в Черном море атакованы танкеры

Судя по публикациям, атака дронов на Крым началась примерно с 21:40 и длилась вплоть до утра. За это время взрывы были слышны как минимум в Керчи, Симферополе, Феодосии и Евпатории.

Уже к утру OSINT-каналы сообщили, что на территории железнодорожной станции Керчь было зафиксировано большое количество пожаров. Информацию подтверждает и сервис NASA FIRMS. Предполагается, что могут гореть:

склады;

эшелоны на путях;

и, возможно, нефтебаза "Керчь" и электрическая подстанция "Керченская".

Помимо этого, мониторинговые каналы зафиксировали пожар неподалеку населенного пункта Щебетовка на в районе электроподстанции "Коктебель".

Также была информация, что этой ночью дроны могли поразить энергетику в Бердянске, из-за чего возник пожар, а в Черном море под удар вновь попали танкеры. Предварительно, атакованы около 6-7 суден теневого флота РФ.