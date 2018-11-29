Из керченской больницы выписали троих раненных украинских моряков

Фото: захваченные РФ украинские корабли (ФСБ)

После выписки моряков должны были перевести в СИЗО оккупированного Симферополя

В оккупированном Крыму из керченской больницы выписали троих украинских военных моряков, раненных во время захвата Россией кораблей ВМС в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщили в администрации больницы в четверг, 29 ноября, моряков уже выписали. Когда именно это произошло - не уточнили.

Также "уполномоченный по правам человека" в Крыму Людмила Лубина сообщила российским журналистам, что после выписки офицера Службы безопасности Украины и двух моряков переведут в СИЗО Симферополя.

Напмоним, в оккупированном Крыму "Киевский районный суд" Симферополя" 27 и 28 ноября арестовал на два месяца всех задержанных 24 украинских моряков. Их обвинили в "незаконном пересечении границы РФ".

Также установлено, что к захвату украинских кораблей в Керченском проливе причастны два экс-сотрудника Службы безопасности Украины.