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З керченської лікарні виписали трьох поранених українських моряків

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 14:59
З керченської лікарні виписали трьох поранених українських моряків
Фото: захоплені РФ українські кораблі (ФСБ)

Після виписки моряків повинні були перевести в СІЗО окупованого Сімферополя

В окупованому Криму з керченської лікарні виписали трьох українських військових моряків, поранених під час захоплення Росією кораблів ВМС у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомили в адміністрації лікарні у четвер, 29 листопада, моряків вже виписали. Коли саме це сталося - не уточнили.

Також "уповноважений з прав людини" в Криму Людмила Лубіна повідомила російським журналістам, що після виписки офіцера Служби безпеки України і двох моряків переведуть у СІЗО Сімферополя.

Нагадаємо, в окупованому Криму "Київський районний суд Сімферополя" 27 і 28 листопада заарештував на два місяці всіх затриманих 24 українських моряків. Їх звинуватили у "незаконному перетині кордону РФ".

Також встановлено, що до захоплення українських кораблів у Керченській протоці причетні два екс-співробітника Служби безпеки України.

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