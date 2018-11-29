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К захвату украинских кораблей в Керченском проливе причастны два экс-сотрудника СБУ

Новости » Происшествия    29.11.2018 - 14:21
К захвату украинских кораблей в Керченском проливе причастны два экс-сотрудника СБУ
Фото: Олег Фролов (РБК-Украина)

Участие в атаке на украинские корабли принимали граждане Украины, которые в 2014 году перешли на сторону РФ

К захвату украинских кораблей в Керченском проливе причастны два экс-сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом в ходе брифинге сообщил замглавы Службы безопасности Украины Олег Фролов, передает корреспондент РБК-Украина.

Фролов также подтвердил, что участие в атаке на украинские корабли принимали граждане Украины, которые в 2014 году перешли на сторону РФ.

"Два бывших сотрудника СБУ выполняли задания именно по захвату наших судов", - отметил Фролов.

В СБУ также добавили, что в настоящее время захваченные украинские моряки имеют статус военнопленных.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские моряки в Керченском проливе подверглись 6 различным видам нападения со стороны российских военных, которые отрабатывали на украинских кораблях свои навыки по применению различных видов вооружения.

Как писало РБК-Украина, 25 ноября Российская Федерация атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего были захвачены три украинских корабля. В результате атаки военных РФ ранены трое украинских моряков. В общем захвачены 24 украинских моряка.

В ООН заявили, что переговоры относительно Сирии в Астане не дали результатов Опубликован список судов и их владельцев, которые блокировали Керченский пролив
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