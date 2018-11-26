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Один з поранених українських моряків перебуває у критичному стані, - Єльченко

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 21:40
Один з поранених українських моряків перебуває у критичному стані, - Єльченко
Фото: Володимир Єльченко (UN Photo/Evan Schneider)

Під час російської атаки поранення отримали шість українських моряків

Один з українських моряків, поранених під час атаки Росії поблизу Керченської протоки, перебуває в критичному стані. Про це 26 листопада під час засідання Ради безпеки ООН заявив постпред України Володимир Єльченко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, в результаті цієї атаки ФСБ РФ захопила три українські кораблі та 23 моряків. Окрім того, троє українських військових отримали важкі поранення. 

"Шість українських моряків поранені, троє з них важко, і відповідно до попередньої інформації, одна людина знаходиться в критичному стані", - зазначив Єльченко.

Нагадаємо, нещодавно було опубліковано список імен українських військових моряків, яких захопила у полон Росія під час атаки на кораблі ВМС. У списку 18 імен.

Раніше повідомлялось, що прооперували трьох українських військовослужбовців, поранених під час атаки у Керченській протоці, на території анексованого Криму. 

Як повідомляло РБК-Україна, у ЄС закликали РФ негайно звільнити українських моряків. Водночас дії Росії в Азовському морі, на думку верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні, є неприйнятними.

 

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