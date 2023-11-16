Кемерон в Одесі відзначив успіхи України у Чорному морі

Британський міністр провів переговори зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою у Києві та Одесі щодо питань розширення міжнародної коаліції на підтримку Формули миру, нових шляхів експорту української агропродукції та надання ЗСУ додаткових озброєнь, зокрема, посилення протиповітряної оборони.

Глави зовнішньополітичних відомств країн відвідали Одеський торговельний порт.

"Я особливо радий здійснити свій перший візит у якості державного секретаря у закордонних справах саме в Україну. Я радий бути тут, в Одесі, на чорноморському узбережжі, де українські військово-морські сили показали значущий прогрес у подоланні атак РФ і посиленні контролю над цим важливим морським шляхом", - заявив Кемерон.

Глава МЗС Британії додав, що було представлено новий інструмент, покликаний покращити страхування кораблів на такому чорноморському маршруті.

"Цей крок мати велике значення для отримання Україною прибутків від експорту та її економічного відновлення", - зауважив іноземний чиновник.

Своєю чергою Кулеба висловив вдячність британській стороні за потужну підтримку нашої країни та відзначив "ключову роль" Лондона у консолідації зусиль партнерів щодо підвищення обороноздатності України, яка продовжує давати відсіч повномасштабній військовій агресії РФ.

"Я особливо вдячний своєму колезі за визнання значних успіхів України у Чорному морі. Наші військово-морські сили здобули низку перемог, які вражають весь світ, вони відштовхнули російський флот від наших берегів, ми змогли відновити експорт українського збіжжя завдяки зокрема підтримці Великої Британії.", - сказав він. глава МЗС України.

Міністр додав, що сторони під час візиту Кемерона також узгодили "дуже чіткий перелік наступних кроків", які Київ та Лондон мають зробити, щоб наблизити перемогу України.

Міністри закордонних справ України та Британії Дмитро Кулеба та Девід Кемерон провели переговори у Києві та Одесі 16 листопада (фото: mfa.gov.ua)

Візит Кемерона в Україну 16 листопада

Раніше повідомлялося, що в ході свого неанонсованого візиту до Києва новопризначений глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив про подальшу довгострокову підтримку України, зокрема, в оборонній сфері.

Британський чиновник під час першого закордонного візиту на посаді глави МЗС зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, своїм колегою Дмитром Кулебою та віце-прем'єром Ольгою Стефанішиною.

Більш детально про візит британського міністра Кемерона до України 16 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Операції Сил оборони України в Чорному морі

Нагадаємо, минулого тижня українські військові провели декілька успішних операцій зі знищення російських кораблів в Чорному морі.

Так, 4 листопада Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму. В результаті атаки був пошкоджений носій "Калібрів" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду і ввести у склад Чорноморського флоту в грудні цього року.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали фото наслідків. Кадри показали, що Сили оборони завдали значних пошкоджень ворожому кораблю "Аскольд". За наявною інформацією, російський корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту.

Крім того, 10 листопада розвідники ГУР провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморське були уражені два малі десантні кораблі, втрати в особовому складу росіян уточнюються.

Пізніше у ГУР підтвердили, що 10 листопада була проведена операція з використанням надводних дронів. Один корабель старішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна" пішли на дно.

Як заявив 16 листопада президент Володимир Зеленський, РФ більше не може використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Глава держави додав, що цьому посприяло створення Україною першого у світі флоту морських дронів.