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Келлог: Путін та Зеленський повинні говорити та поступитись чимось

Фото: Кіт Келлог, спецпредставник США по Україні та Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський та диктатор Росії Володимир Путін повинні провести переговори. Заяви Кремля щодо нібито нелегітимності українського лідера не спрацюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціального представника США по Україні та Росії Кіта Келлога, якого цитує Tagesschau.

"Але це не спрацює (заявив Путіна щодо нібито нелегітимності Зеленського, - ред.). Вони повинні говорити. І обидві сторони повинні чимось поступитися", - додав Келлог.

Як пише Tagesschau, Російська Федерація (РФ) вже тривалий час просуває тезу про нібито нелегітимність перебування Зеленського на посаді президента України. Останній обіймає посаду з 2019 року, а офіційний строк його повноважень завершився в травні 2024 року. Однак, через запроваджений в країні воєнний стан глава держави продовжує виконувати свої обов’язки на законних підставах.

У тому ж числі Келлог спростував припущення про те, що президент США Дональд Трамп нібито планує вести переговори виключно з Путіним. 

"Ми усвідомлюємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни та українці, вони повинні сісти і поговорити", - пояснив він. 

Дзвінки Трампа Путіну та Зеленському

12 грудня Трамп провів телефонні переговори з Путіним, а також Зеленським. Після цього, під час розмови з журналістами в Овальному кабінету, він заявив, що повернення України до кордонів 2014 року, є нібито малоймовірним.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, своєю чергою, зауважив, що Київ, а також Європа повинні бути включені до майбутніх переговорів про завершення повномасштабної війни в Україні.

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