Президент Украины Владимир Зеленский и диктатор России Владимир Путин должны провести переговоры. Заявления Кремля о якобы нелегитимности украинского лидера не сработают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специального представителя США по Украине и России Кита Келлога, которого цитирует Tagesschau.
"Но это не сработает (заявил Путина о якобы нелегитимности Зеленского, - ред.). Они должны говорить. И обе стороны должны чем-то поступиться", - добавил Келлог.
Как пишет Tagesschau, Российская Федерация (РФ) уже длительное время продвигает тезис о якобы нелегитимности пребывания Зеленского на посту президента Украины. Последний занимает должность с 2019 года, а официальный срок его полномочий завершился в мае 2024 года. Однако, из-за введенного в стране военного положения глава государства продолжает исполнять свои обязанности на законных основаниях.
В том же числе Келлог опроверг предположение о том, что президент США Дональд Трамп якобы планирует вести переговоры исключительно с Путиным.
"Мы осознаем, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить", - пояснил он.
12 февраля Трамп провел телефонные переговоры с Путиным, а также Зеленским. После этого, во время разговора с журналистами в Овальном кабинете, он заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года, является якобы маловероятным.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, отметил, что Киев, а также Европа должны быть включены в будущие переговоры о завершении полномасштабной войны в Украине.
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