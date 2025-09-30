Келлог оцінив людські втрати на війні в Україні і озвучив позицію США

Вашингтон зосереджений на тому, щоб зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової, тобто війну в Україні.
Про це заявив спецпредставник США Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Найголовніше, що ми хочемо зробити, - зупинити найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни", - заявив Келлог..
Він додав, що це війна "промислової потужності, де загинули сотні тисяч людей - не тисячі, а саме сотні тисяч".
"В Афганістані росіяни втратили 18 тисяч, ми залишили В’єтнам після 65 тисяч загиблих. Зараз ми говоримо про рівень загиблих і поранених з обох сторін, який перевищив мільйон", - сказав спецпредставник США..
Келлог назвав такі оцінки у втратах "приголомшливими" і додав, що ця війна "якимось чином має закінчитися".
РБК-України писало про нові заяви спецпредставника США Кіта Келлога щодо надання Україні ракет Tomahawk.
Раніше Келлог підтвердив, що глава Білого дому Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії, "але іноді Пентагон не надавав Україні повноважень на їх здійснення".
Перед цим президент Володимир Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом у Нью-Йорку 23 вересня та доповів йому про ситуацію на фронті.
Нагадаємо, Кіт Келлог нещодавно виправдав спроби США налагодити контакт з Білоруссю тим, що це допоможе завершити війну в Україні.