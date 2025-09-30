Келлог оценил человеческие потери на войне в Украине и озвучил позицию США

Вашингтон сосредоточен на том, чтобы остановить крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой, то есть войну в Украине.
Об этом заявил спецпредставитель США Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Самое главное, что мы хотим сделать, - остановить крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны", - заявил Келлог.
Он добавил, что это война "промышленной мощности, где погибли сотни тысяч людей - не тысячи, а именно сотни тысяч".
"В Афганистане русские потеряли 18 тысяч, мы оставили Вьетнам после 65 тысяч погибших. Сейчас мы говорим об уровне погибших и раненых с обеих сторон, который превысил миллион", - сказал спецпредставитель США.
Кэллог назвал такие оценки в потерях "ошеломляющими" и добавил, что эта война "каким-то образом должна закончиться".
РБК-Украина писало о новых заявлениях спецпредставителя США Кита Келлога относительно предоставления Украине ракет Tomahawk.
Ранее Келлог подтвердил, что глава Белого дома Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары по России, "но иногда Пентагон не предоставлял Украине полномочий на их осуществление".
Перед этим президент Владимир Зеленский встретился с Китом Келлогом в Нью-Йорке 23 сентября и доложил ему о ситуации на фронте.
Напомним, Кит Келлог недавно оправдал попытки США наладить контакт с Беларусью тем, что это поможет завершить войну в Украине.