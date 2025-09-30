Келлог пояснив свою заяву щодо ракет Tomahawk для України

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що його попередні слова про можливу передачу Україні ракет Tomahawk не відображають внутрішніх рішень у Вашингтоні. Він наголосив, що застосування цих ракет могло б суттєво змінити перебіг війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Виступаючи на Варшавському безпековому форумі, Келлог наголосив, що він говорив лише про публічні заяви щодо надання Україні ракет Tomahawk й не має жодної внутрішньої інформації щодо процесу чи остаточного рішення. Водночас він підкреслив значення Tomahawk, назвавши їх "дуже передовою ракетною системою". Спецпредставник США також зазначив, що у разі дозволу на їхнє використання це "змінить динаміку будь-якого військового конфлікту", оскільки додасть ще один рівень "невизначеності" завдяки своїм можливостям.