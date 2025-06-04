Келлог про операцію "Павутина": рівень ризику значно зростає після удару по літаках РФ

Йдеться про атаки на російські авіабази, розташовані глибоко в тилу в Сибіру та на крайній півночі Росії, на відстані до 4300 км від фронту. Україна підтвердила, що ціллю були саме аеродроми, з яких РФ запускає ракети по українських містах.

"Я кажу вам, що рівень ризику значно зростає - я маю на увазі те, що сталося цими вихідними", – заявив Келлог в ефірі Fox News.

Він пояснив, що удари по елементах ядерної тріади Росії - зокрема стратегічних бомбардувальниках - потенційно провокують непередбачувану відповідь Кремля.

Росія та США володіють близько 88% всієї ядерної зброї у світі, а ядерна тріада (бомбардувальники, МБР і ракети з підводних човнів) вважається основою національної безпеки обох країн.

Удар по одному з елементів цієї системи може мати серйозний стратегічний та психологічний ефект.

Келлог також зауважив, що важливішим за завдану шкоду був психологічний удар по Москві, і висловив занепокоєння через повідомлення про атаку українських дронів на російську військово-морську базу на півночі країни.

У Білому домі заявили, що Дональд Трамп не був поінформований заздалегідь про дії України. Речниця Трампа Кароліна Левітт підтвердила, що він не має стосунку до рішень, ухвалених Києвом.

Тим часом у Стамбулі відбулися нові переговори між делегаціями України та Росії, однак прориву не сталося. Келлог зазначив, що Україна запропонувала "дуже розумну позицію", натомість Росія - "максималістську".

За його словами, головне завдання зараз "спробувати подолати цю прірву".